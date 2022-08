El escándalo con Carmen, la exempleada de Wanda Nara, no termina. Las empleadas domésticas uruguayas se solidarizaron con ella y publicaron una carta abierta donde reclamaban justicia por su caso.

.

La titular de las empleadas domésticas del país charrúa, Daiana Carolina González, habló con Juan Etchegoyen por Mitre Live.

"Yo con este tema estoy bastante indignada y lo que hizo Wanda señora me parece nefasta su actitud y me parece nefasta ella, estas cosas no pueden pasar con la cantidad de plata que tiene", comenzó.

Agregó: "Ella vende un personaje y esta actitud es totalmente inhumana, de tratar a una mujer así y dejarla totalmente incomunicada, tenemos un contacto en común con Carmen y ella ha contado cosas de las que ustedes saben y nosotros decidimos hacer esto público para que estas cosas no pasen más, hoy es Carmen, mañana puedo ser yo y es en todo el mundo".

El escándalo de Wanda Nara y su empleada Carmen.

Además, contó que está planeando una manifestación para defender a Carmen: "Lo que hizo esta mujer con Carmen es imperdonable, y no es algo puntual contra Wanda, solo que ahora nos enteramos de esto y fuimos contra ella pero esto pasa en diferentes lugares, estamos viendo de hacer una marcha y estamos juntando gente".

"No sos menos por ser empleada doméstica, se metió con mucha gente Wanda y no solamente con Carmen, eso también lo estamos defendiendo, en la familia Icardi hay mucha violencia y en ese entorno, hay cosas que Carmen sabe de infidelidad que no quiere hablar, Carmen para mí está amenazada y tiene miedo", indicó.

Carmen, muy angustiada por los problemas con Wanda Nara

Por último, dijo: "Por el momento no nos respondió nadie del gobierno, vamos a ver si seguimos encontrando gente y lo estamos viendo, lo vamos a seguir, yo creo que vamos a poder tener un contacto con el presidente y llegar a un acuerdo favorable, defendiendo a la profesión y a Carmen".

Las empleadas domésticas uruguayas defienden a Carmen, la exempleada de Wanda Nara