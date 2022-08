Wanda Nara llegó al país sola para trabajar en "¿Quién es la máscara?", que comenzará dentro de poco, e hizo fuertes declaraciones sobre sus conflictos con Carmen, quien la demandó a ella y a su marido Mauro Icardi, por esclavitud, y atacó duramente a la Justicia y a los medios por considerarlos parciales.

Con gafas negras, cansada por el vuelo pero de buen humor, la mediática habló con la prensa inmediatamente tras su arribo el viernes, cuando llegó para cumplir con sus compromisos laborales en Argentina.

“Estoy muy contenta, con mucho trabajo. No me dejan contar nada y no quiero meter la pata, porque soy experta en meter la pata", comenzó haciéndose la misteriosa. Pero luego respondió preguntas sobre el escándalo con Carmen, la ex empleada doméstica que la demandó por los delitos de trata de personas y reducción a la servidumbre.

“No voy a hablar más de eso, ya está todo presentado. Está todo más que aclarado. Es una demanda, obviamente, presentamos todo y está todo ok”, trató de desmarcarse Wanda Nara.

Luego, tiró un palito a los medios: "Ojalá que cuando todo se aclare, tenga el mismo impacto mediático. Porque generalmente cuando las cosas se aclaran, no tienen el mismo impacto”, expresó. Ante la insistencia del notero de LAM, completó: "Me pasó muchas veces. Cuando gano los juicios, nunca sale nada. Como el del video sexual mío. Nunca salió la aclaración de que gané el juicio”.

.

Aunque intentó eludir el tema de Carmen por temas legales, finalmente contó y causó sorpresa: “Empezó hace bastante, antes de que ustedes se enteraran, está presentada una demanda que hice yo en la justicia italiana". Pero admitió que el caso en Argentina le causa incomodidad: "Acá está mal dirigida la causa. Nadie me citó, no me llegó ninguna carta, pero nos presentamos porque hemos visto -y fueron de público conocimiento- las amenazas públicas. Y me presenté por mis propios medios a presentar los comprobantes de pago”, contó.

“Supongo que cada uno se tiene que hacer cargo de las cosas que dice, porque hay cosas que son muy graves”, cerró sobre el tema. Finalmente, se refirió a los rumores de pelea con Mauro: “No estoy separada, está todo muy bien”, sentenció escuetamente.

Mirá el video de Wanda Nara y su descargo contra los medios y la Justicia argentina