Durante el último año, Wanda Nara y Mauro Icardi vivieron momentos difíciles como pareja luego de que el futbolista haya engañado a la empresaria con la China Suárez. A pesar de que ambos decidieron continuar con su relación, parece que la investigadora de "¿Quién es la máscara?" no pudo superar la infidelidad y como consecuencia decidieron separarse.

Ante esta situación, Yanina Latorre opinó sobre el momento que se encuentran atravesando los papás de Francesca e Isabella y se sintió identificada. Fue en ese instante en donde comparó a Diego Latorre con Mauro Icardi.

"¿Sabés lo que me pasa con el tipo que te hace estas cosas? Que te mete los cuernos, incluido mi marido, me genera una profunda lástima. Me parece un pobre bolud... No me da ni para vengarme. Me creo más que él. Tiene que mentirme, llevar a la mina al hotel, pagar el pasaje... Digo 'pobre'. Yo no me humillo", expresó Yanina Latorre.

Yanina y Diego Latorre luego de la crisis matrimonial que vivieron.

Y agregó criticando la actitud de Wanda Nara frente a la infidelidad: "Y si lo hubiera hecho, no lo publico, no juego. Esto que hace... desarmás una familia. Yo no siento la necesidad de vengarme. Lo que hace Wanda me parece infantil".

A pesar de la opinión que brindó Yanina Latorre, Wanda Nara y Mauro Icardi siguen haciendo su separación pública y generando que todas las personas puedan generar un criterio respecto a lo que muestran a través de sus redes sociales.

