Ángel de Brito confirmó la separación de Fer Dente y Pablo Turturiello: los motivos detrás de la ruptura

A pesar de las expectativas por el debut de "Hairspray", la obra que dirige y protagoniza Damián Betular, Fer Dente atravesaría un momento personal delicado. Según contó Ángel de Brito, el artista se habría separado de Pablo Turturiello, una noticia que generó impacto en el ambiente.

La ruptura se venía comentando hace días, pero se confirmó luego de que el conductor de "LAM" (América TV) notara la ausencia de interacción entre ambos en redes sociales. Ese silencio llamó la atención y encendió las alarmas sobre el estado del vínculo.

La información no tardó en generar repercusión, sobre todo porque la pareja se mostraba afianzada y con planes en común. Durante su relación, Fer y Pablo habían compartido proyectos y momentos importantes, lo que hacía pensar en una historia consolidada.

Sin embargo, según trascendió, la separación no estaría ligada a terceros ni a episodios conflictivos. Todo indicaría que se trató de una decisión más profunda, vinculada a cambios personales que fueron impactando con el tiempo.

Fer Dente y Pablo Turturiello.

Fuentes cercanas aseguraron que el desgaste y las distintas etapas de vida terminaron inclinando la balanza. En ese contexto, Dente y Turturiello habrían optado por dar un paso al costado de manera consensuada, priorizando su bienestar individual.

Por ahora, ninguno de los protagonistas salió a hablar para confirmar ni desmentir las versiones. Mientras tanto, sus seguidores se mantienen atentos a un posible descargo en redes que aclare el panorama y aporte más detalles sobre este momento personal.