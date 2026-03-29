La opinión de Luis Ventura: la visibilidad escracha y juzga

@LuisVenturaSoy

No es lo mismo vivir y decidir sobre tus actos sin la mirada de terceros, cuartos y opinólogos de la nada, que llevar en la mochila de tu vida un contingente de meteretes, malvados y quejosos que juzguen cada uno de tus movimientos sin que nadie los invite.

Le pasa a un montón de gente ignota que cuando son unos más pugnan y pelean para aparecer en los medios, para informar al mundo todo de sus intimidades, opiniones y actos sobre los que necesitan que sepan y conozcan de todas sus cosas. Pero cuando logran esa cuota de visibilidad, o si preferís decir de popularidad, le empieza a pesar todo lo que eso implica.

Porque se hace difícil vivir con el colectivo repleto de pasajeros que un un día te palean la espalda, pero que al día siguiente te fusilan sin piedad y sin motivos para ajusticiarte sin que tengan cercanías con tu vida, ni tampoco fundamentos para castigarte, escracharme y hasta condenarte sin ningún motivo firme.

Esto se empieza a instalar con total naturalidad en nuestra sociedad y también en todo el universo digital donde explotan las redes sociales, la televisión, la radio, los streamings, los diarios, las plataformas y los realities shows que son usinas incontrolables de personajes que van de lo increíble a lo inexplicable.

Días pasados me encontré con una situación en la que tuve que pensar varias veces si llevarla hasta el final o retirarme del aire de uno de los programas de televisión de los que participo y en el que, de un día para otro, empecé a convivir con el doctor Roberto Castillo, que se proponía como un columnista más del ciclo, supuestamente para hablar de casos judiciales y ejercer su profesión original.

Cinthia Fernández y Roberto Castillo. (Foto: Instagram/ @_robertocastillo_).

Él sabía y yo también, que yo no había participado de lo que había sido su separación conyugal con sus pareja anterior y sus dos hijas, sobre todo en programas en los narran, opinan y sentencian a personajes famosos, o cercanos a popularidad, que era su caso en su nueva pareja Cinthia Fernández que ha dado sobradas demostraciones de sus procederes en la televisión y en los medios.

¿Para qué vino a exponerse el doctor Castillo a una jaula de leones, tigres y panteras si su mundo es otro? Pero a él le gustó intentar esa visibilidad televisiva que hace tiempo busca pero no encuentra. Y todo iba fenómeno hasta que un día el doctor Castillo fue el tema del programa para tomar conciencia que todo es más fácil cuando el tema del contenido no es uno mismo y fue lo que pasó.

Su ex mujer, la arquitecta Daniela Vera, madre de dos de sus dos hijos menores, tomó la metralleta y disparó públicamente sin ningún suavizante y fusiló al pretendido abogado mediático que se sintió vulnerado y expuesto en su intimidades familiares.

Luis Ventura, cara a cara con Roberto Castillo en "A la tarde". (Foto: captura América TV).

Y ahí saltó pus y sangre para todos los costados cuando Castillo recibió algunas de las opiniones que eran tan válidas como las suyas. Al punto que en pocas horas de batallas, el propio abogado decidió renunciar a la televisión y volver a sus temas tribunalicios donde se maneja con más eficacia.

Le pasa a Andrea del Boca cuando sale y entra a "GH", a Flor Vigna que necesita sufrir desencantos amorosos para componer sus exitosos temas musicales, a Wanda Nara para sostener su gran container de familia, escándalos y viajes.

Por eso hay que saber muy bien cómo caminar hacia y en la visibilidad que con la globalización mediática te puede juzgar, escrachar y condenar en un chasquido de dedos. ¡Te lo digo yo!