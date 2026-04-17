Menú
Crónica en vivo
Apoyá a Crónica

HORÓSCOPO

Horóscopo: los 4 signos que logran dar vuelta una situación complicada este fin de semana

Un cambio de actitud, una decisión a tiempo o una charla pendiente pueden modificar el rumbo. Leé la nota y descubrí si este giro te favorece.

No todo está perdido cuando algo se complica. Este fin de semana trae una oportunidad para revertir situaciones que venían tensas o estancadas. Para algunos signos, aparece la claridad, el momento justo o la decisión necesaria para cambiar el rumbo. No se trata de suerte, sino de actuar distinto frente a lo que ya venía pasando.

Géminis

Encuentra la forma de destrabar algo que venía enredado. Géminis cambia el enfoque y eso le permite ver una salida. Una conversación o idea puede ordenar todo. Adaptarse rápido será su ventaja.

Virgo

Deja de analizar en exceso y pasa a la acción. Virgo entiende que pensar de más no resuelve y decide hacer un movimiento concreto. Ese paso cambia el panorama. Lo importante será no volver a la duda.

Escorpio

Se anima a soltar el control en una situación que lo tenía tenso. Escorpio cambia la forma de encarar el problema y eso modifica la respuesta del otro. Ese giro le permite avanzar. A veces ceder también es ganar.

Capricornio

Toma una decisión clara que ordena todo. Capricornio deja de postergar y define un camino. Esa acción le devuelve estabilidad y control. Resolver le permite enfocarse en lo que sigue.

Esta nota habla de:
Últimas noticias de Noticias del espectáculo