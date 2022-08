Si bien se trabaja fuerte en la escenografía para el programa de Mirtha Legrand en los estudios Cuyo, de Martínez, ya no saldría su esperado regreso al aire de El Trece el sábado 3. Por varias razones prácticas, ese día se hace el evento de Unicef en la emisora de Artear, y no creen llegar con el armado. Ya empezaron a salir las promos de la diva viva más legendaria de la televisión, cuyo primer programa iría el 10 de septiembre; y ayer su nieta Juana Viale grabó las suyas. En tanto, Nacho Viale se fue a esquiar a Ushuaia con su hermano Rocco y amigos. Hay que decir que los Viale son muy disfrutadores. Y eso es bueno.

***

Con la mira puesta en el futuro, “Canta conmigo ahora” -el formato más novedoso de este 2022 televisivo- se sigue ajustando a los criterios “tinellísticos”. Por lo demás, tal como hizo el Puma Rodríguez, quien se tomó una semana para cumplir sus compromisos, Cristian Castro pidió a la producción poder hacer lo mismo. Así, la semana próxima no se lo verá en la pantalla de El Trece, porque retomó su gira, de la que cada show le representa una suma importante en sus cuentas. A pleno con ir marcando el ritmo del final de esta primera temporada, Marcelo Tinelli se puso al frente de los nombres internacionales que estarían en la segunda para terminar el 2022, fuertes. Van por ahí.

***

Desmintió sin problemas Laurita Fernández su regreso con Nicolás Cabré, con quien asegura tener buen vínculo. El actor, por su parte, y fi el a su estilo, no dijo ni mu. En tanto, luego de su estreno con Benjamín Vicuña y Rafael Ferro en La Plaza, “El método Grönholm”, la bailarina-actriz negocia parar un poco con “Bienvenidos a bordo”. El formato que le delegó Guido Kaczka en El Trece pierde siempre con la novela turca “Hercai”, pero no le va mal con un rating de entre 4 y 5 puntos. Es así como no está en los planes del canal levantarla. De hecho, les gusta mucho como conductora.

***

Termina su contrato con Warner-TNT Iván de Pineda por esta temporada de “Un pequeño gran viaje”, del que este domingo por Telefé se verá su último episodio. No finaliza del todo, ya que también producen “Pasapalabra famosos”, y con los dos programas le va muy bien de audiencia. El modeloconductor sigue en pareja con Luz Barrantes, con quien eligen mantener un perfil bajo, propio de la clase alta de otros tiempos. Volviendo al final de “Un pequeño gran viaje”, tras el vivo de “La Voz”, este domingo Iván visita la provincia de Neuquén. Entrevistará a emprendedores que revalorizan su tierra en Villa La Angostura y un “bosque de huskies” en San Martín de los Andes.

***

Aún sin un proyecto -concreto- para volver a la tele después del éxito de “El primero de nosotros”, Mercedes Funes se dispone a continuar con la obra “Me duele una mujer” en el Multiteatro durante el verano porteño 2023. Además, como están haciendo muchos elencos, cumplirán funciones en el teatro Metro de Montevideo los días 20 y 21 de septiembre. Van a viajar juntos Funes y Cabré el lunes 19 para hacer la comunicación respectiva en Uruguay. Al día siguiente viajan los demás integrantes, Carlos Portaluppi, Facundo Calvo y Sol Loureiro. Su director, Manuel González Gil, estará ocupado en el estreno de “Tijeras salvajes”.

***

Este fin de semana Ginette Reynal, abuela de Ramsés, hijo de su hija Mia y el director Sebastián Ortega, avisó a la producción de “Sex” que por un viaje programado no hará las próximas funciones. La actriz será reemplazada en la gira por Emilia Mazer para cumplir con los productores teatrales de Chascomús, Bragado, Chivilicoy y Tigre este finde. Y hablando del fenómeno “Sex”, en el Gorriti de CABA vuelve Lowrdez (ex Bandana) con buen porcentaje para ser la atracción musical del espectáculo.

***

Sigue arriba en el ranking teatral “Los bonobos” con Lizy Tagliani, Campi, Peto Menahem y Osqui Guzmán en el Lola Membrives. Es la obra que se mantiene en cartel desde hace más tiempo, y al parecer se quedaría en el Lola Membrives durante el verano 2023. Tanto es así que Lizy, ya mudada al barrio de Belgrano con su novio, está armando su estructura, porque se le va a complicar un poco con las grabaciones de “¿Quién es la máscara?”, que empiezan el viernes. Y tiene que grabar en Martínez, en los estudios de Telefé, y es largo el viaje hasta el centro, donde está el teatro. Igual, habrá un parate, antes del verano.

***

Suele sucederle a Andy Kusnetzoff que se le caigan invitados a último momento. Esta vez fue el ex tenista Guillermo Pérez Roldán, y la producción, rápida de reflejos, cambió protagonistas. Van a estar el sábado Florencia Peña, Leticia Sciliani, Diego Poggi, Cucho Parisi y Álvaro Navia, quien seguramente contará su vida en común con Vanina Escudero, hermana de Silvina, gran ejecutora en las redes para que se la tenga en cuenta. Por ejemplo, con su despedida de soltera.

***

El martes próximo Peter Lanzani, protagonista del éxito “Las cosas maravillosas” en el Multiteatro se despide, en principio por el mes de septiembre en que suspende sus funciones. Y es que viaja a acompañar la película “Argentina, 1985” de Santiago Mitre donde interpreta a Moreno Ocampo en dupla interesante con Ricardo Darín, quien encarna al fiscal Strassera. Va al Festival de Venecia y al de San Sebastián. Su estreno será internacional el 29 de septiembre y a los veinte días se sube a la plataforma Amazon, productora del filme junto a Kenya (de Darín). Lanzani, quien ya se probó el traje de director con el podcast de ficción de Candela Vetrano, volvería al teatro en octubre.

***

Curiosidades del rating: excelente arranque de “Génesis”, 14.5 puntos de promedio y lo más visto del lunes. De hecho, “Los 8 escalones”, 9.4; “LPA”, 1.4; “La hora exacta”, 1.0; “Noche de mente”, 0.5, y “El señor de los cielos”, 0.5. Luego, “La Voz”, 12.1; “Canta conmigo ahora”, 9.1; “Animales sueltos”, 0.7; “Tele 9 al cierre”, 0.6; “Rumbo a Qatar”, 0.4, y “Reperfilar”, 0.2. El informativo de mayor audiencia, “Telefé noticias”, 10.7, con ventaja de 2.3 sobre “Telenoche”, y en esa franja, “Bendita”, 3.0, versus “LAM”, 2.5. En el duelo “Zuleyha”, 9.3, vs. “100 argentinos dicen”, 6.4; mientras se mantiene invicto “Ariel en su salsa”, 6.1, vs. “Socios del espectáculo”, 4.8. Los datos corresponden a la encuestadora Kantar Ibope Media.