Hay que reconocerle a Marcelo Tinelli no sólo cómo la remó en dulce de leche con el reality “Canta Conmigo Ahora”, cambio de formato, de estilo de conducción y adaptarlo a “lo Tinelli”. Lo hizo, llega la final de la primera temporada el martes 18 de octubre, y el 19 arranca con la segunda. Justo el lunes 17, con la salida de “ Gran Hermano” en Telefé, se jugarán con los 100 jurados, esta vez con invitados nuevos, cuatro participantes. De los cuatro, uno elimina el jurado esa noche con toda la emoción. Y la final el martes 18 con los tres mejores de esta temporada de “ Canta conmigo ahora” será en vivo. Como dijimos, al toque empieza la segunda, mientras El Trece va acomodando los tantos, y gana tiempo para la segunda de “El hotel de los famosos”. Por ahora Marcelo Tinelli hasta fin de año, que será cuando se junten con Adrián Suar y Pablo Codevilla más “los capos” para renovar el contrato. Vale decir que quieren que se quede en el canal. De buena fuente.

***

Hace días que Susana está instalada en La Mary, sola, mansa y tranquila con sus perros, ocupándose de las plantas, las flores, y ese contacto con la naturaleza que a esta edad le hace muy bien. De cualquier modo tuvo su movida, con el teatro “Piel de Judas”, con la tele, y ahora disfruta sin tener que cumplir con nada. Tal como dijimos, ya pagó los pasajes y el hotel de súper lujo en Qatar, y le falta terminar con las entradas vip (que también paga) para los partidos de Argentina. La estrella viaja con Mecha, Lucía y Manuel, para no perderse la inauguración y se quedan sólo a ver el Seleccionado de nuestro país, y después por ahora el plan es volver. Las vip van de 175.000 a 72.000 pesos. Van a subir como la inflación.

.

***

Hay un evento planeado para la semana próxima en el que comentaristas, panelistas y periodistas podrán visitar la gran casa de “ Gran Hermano”, cuyos anuncios está haciendo Santiago del Moro. No se trata de una cobertura periodística, sólo una recorrida donde podrán observar los sitios en que las cámaras y los micrófonos están ubicados y comprobar si se logró el aislamiento acústico, y sobre todo que no se saquen fotos a los participantes desde la cancha de tenis del Banade. Le tienen fe al programa, que sale el lunes 17 de octubre en el prime time. Y empezará la “granhermanización” de Telefé. Lo veremos.

***

Hoy se está grabando la final de “¿Quién es la máscara?” con la conducción de Natalia Oreiro y el equipo de Karina, Lizy Tagliani, Wanda Nara y Roberto Moldavsky. Digamos que en pantalla todavía faltan verles las caras a 5 famosos/famosas, pero ya han salido desde Alejandro Lerner, Oriana Sabatini, Dalma Maradona hasta Marta Minujín. Van quedando en el juego, y esperando la producción (que no la pegó) que no se filtre el ganador/a, estarían Nieves, Olaf, Therry, entre los últimos. Esta tarde, cuando finalicen la grabación se hará un brindis con el equipo y eso será todo. La Oreiro no va a esperar nada, porque ya está comprometida con un filme. Para Telefé hay programa hasta el jueves 13 y el lunes 17 sale “ Gran Hermano”.

***

Pese a que usó barbijo mañana, tarde y noche, Carolina Papaleo cayó con el Covid. Hablaba con su amigo y compañero Julián Weich y le dijo que aunque la carguen no va a dar más besos ni abrazos ni a estar entre la multitud, porque venía zafando. Así pues, aislada y sin ver a nadie (ni a su padre, su hijo o a su novio), va a pasar el Covid, y a cargo de “Vivo para vos”, Julián Weich. El sábado tendrá en el living a Claribel Medina y Tuti Furlán y el domingo, Mario Alarcón, ganador del ACE de oro, y Martín Slipak. La verdad es que han armado un buen programa en Canal 9. Es un formato agradable al espectador.

***

Esta sección viene siguiendo la carrera de nuestros talentos en España. Y además de un consagrado Ricardo Darín o Leo Sbaraglia, otro que hace camino es Darío Grandinetti, ya casi viviendo allá. Pasa más meses en España trabajando, como en este caso en Sevilla, con la misma producción con la que rodó “Hierro” que fue un éxito, y casi diríamos instalado. Tiene allá a dos de sus hijos y a su pareja desde hace años, Pastora Vega. Van a ser muchos más argentinos allá con el tema de aprobarse la ley de nietos.

***

Ya con la lista definitiva de candidatos a los premios teatrales ACE por la labor 2021/2022, interesante Annie Dutoit, hija de Martha Argerich, que por primera vez trabajó en el San Martín con un texto de Bety Gambartes (también nominada como autora y directora) en “¿Quién es Clara Wieck?”. Tiene además por escenografía, por el vestuario de Graciela Galán y por iluminación. Bueno, y la producción municipal. La actriz, excelente, es hija además de otro genio del arte, Charles Dutoit, con serios problemas por acusaciones de abuso. Diremos que primero se entregarán los diplomas en el Multiteatro y el miércoles 9 de noviembre será la gala en El Nacional. Con transmisión por la TV Pública.

***

Entre las famosas a las que viste Verónica de la Canal, en este momento en Chicago, como parte de la fashion week, son de la lista Tini, Lali Espósito, este año también Soledad Pastorutti, y ahora Flor Vigna. La novia de Luciano Castro y la ex de Nico Occhiatto le pide a la diseñadora modelos exclusivos muy sexys para sus videos, algunos muy zarpados. Lo bueno para las artistas, sumado a que todo lo hacen por canje, es que algunas ni necesitan ir a probarse, como Lali Espósito, a quien De la Canal le envía los modelos, que previo Lali le manda por WhatsApp cómo lo quiere, y ya. Eso es un montón.

***

Curiosidades del rating: el miércoles “Los 8 escalones” no abandonó el primer puesto y fue lo más visto con 9.6 puntos de promedio, y en esa franja “Génesis”, 8.3; “LPA”, 1.6; “La hora exacta”, 1.2; “El señor de los cielos”, 0.6, y “Noche de mente”, 0.4. El duelo “¿Quién es la máscara?”, 7.9 (con la salida de Lerner), cayó frente “ Canta conmigo ahora”, 8.3. Antes, “Zuleyha”, 9.1, vs. “100 argentinos dicen”, 4.9; “Bendita”, 4.1, vs. “LAM”, 2.8; “Intrusos”, 3.3, enfrente “Flechazo amor oculto”, 1.8. El día se lo llevó Telefé, 8.0; América, 2.5; Canal 9, 2.3; TV Pública y Net, 0.3, y Bravo, 0.1. Los datos corresponden a la encuestadora Kantar Ibope Media.