La China Suárez vive un buen momento en distintos aspectos de su vida. Por un lado, su relación con Rusherking atraviesa un grato presente, al igual que lo que ocurre con su profesión ya que encabeza distintos proyectos. Tras su viaje por España para presentar una película, regresó a su país natal por un motivo en particular.

Según lo que informó La Pavada de Diario Crónica, hay mucha gente cercana a la China Suárez que asegura que disfruta del escándalo entre Wanda Nara y Mauro Icardi, quienes decidieron separarse tras la crisis que comenzó con la aparición de la actriz como tercera en discordia. Se ríe en lógica venganza, explica el entorno de la cantante.

Sin embargo, no todo es risas ya que no le habría caído bien la pregunta de Juana Viale a Rusherking, quien el domingo pasado estuvo en su programa. "¿Qué dice que está con un bebito como vos?", lanzó desafiante la nieta de Mirtha Legrand, aunque tuvo una rápida respuesta del cantante. "¿Y vos nunca salista con uno más chico?", sentenció el ex de María Becerra.

China Suárez disfrutaría el presente de Wanda Nara.

El punto es que este domingo la ex de Benjamín Vicuña se toma la súper revancha, y desde la vereda de enfrente, en “La Peña de Morfi”, va en un mano a mano casi “confesiones de primavera” con su ex catequista, Jey Mammón.

Además, en el programa lo completarán figuras como Diego Torres, protagonista en España de “Dúos increíbles” en RTVE, haciendo dupla con una cantante muy joven. Fiel a su estilo, el ciclo que tiene a Jey y Jésica Cirio como conductores tiene variedad en su contenido, algo que le cae bien en la audiencia.

