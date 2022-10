En el afán del periodismo chimenteril por poner de novio a todo famoso que ande suelto, a veces se le da demasiada entidad a gente que no la merecería. Es el caso de Anto Natale, la bellísima abogada señalada como nueva novia de Nicolás Cabré. Más allá de que el actor -fiel a su estilo- no dice “ni mu” sobre el tema, conocidos de la rubia aseguran que no sólo no hay vínculo con el ex de Laurita Fernández, sino que son cada vez más quienes acusan de “estafadora” a la joven letrada. El corazón de Nicolás Cabré andaría más cerca de otra blonda, de nombre Yamila, que vive en Estados Unidos. Casualmente, Cabré estuvo allí de vacaciones con su hija Rufina.

* * *

Días de felicidad y emoción para los Pimpinela, que mañana darán un show en el Coliseo Voltaire Paladines Polo, de Guayaquil, Ecuador. Es en el marco de la gira internacional 40 aniversario que retomaron el 10 de este mes, en Madrid, donde se reencontraron con uno de sus fans españoles más famosos, el actor Santiago Segura. Lucía y Joaquín Galán siguen comprobando su popularidad allí donde vayan, y planean concluir este tour el 14 de diciembre en Río Gallegos. Gente de trabajo que cosecha lo que siembra.

.

* * *

Hablamos de Nico Cabré, y cabe recordar que el -también- ex de la China Suárez, ya descansado, se pondrá a full con los ensayos de “Tom, Dick and Harry”, que marcará su debut como director teatral. Adaptación de una comedia de absurdo inglesa, la obra aquí estará protagonizada por Mariano Martínez, el Bicho Gómez, Yayo Guridi, Mercedes Oviedo, Gabriela Sari, Rodrigo Raffetto, Jorge Noya y contará con la participación especial de María Valenzuela. Ya todos se reunieron para una primera lectura del libro, y la producción general es de Tomás Rottemberg y Juan Manuel Caballé. Estrenan el 4 de enero en el Multiteatro Comafi.

* * *

El bandoneonista y compositor salteño Dino Saluzzi, considerado uno de los principales artistas de la música argentina, volverá a un escenario por primera vez desde que comenzó la pandemia en 2020, y se presentará a dúo con su hijo, el guitarrista José María Saluzzi, el 3 y 4 de noviembre, a las 21, en el Café Vinilo. En este concierto íntimo, el dúo de bandoneón y guitarra interpretará composiciones de Dino Saluzzi, de distintas etapas de su trayectoria; algunas de su repertorio conocido y otras inéditas, más improvisaciones sobre temas clásicos del tango y del folklore.

* * *

Quienes también tienen marcado noviembre en su calendario como fecha de precalentamiento para el verano son Iliana Calabró y Juan Palomino, que comenzarán los ensayos para ser la dupla “hot” de “Sex” esta temporada en Villa Carlos Paz. Su director José María Muscari eligió a esta dupla y se la juega toda, como siempre. Hay que aplaudir a Muscari que supo mantener no sólo vigente sino siempre innovadora su propuesta, que comenzó en el 2019, atravesó diferentes formatos, fue vista por más de 170.000 espectadores y este verano se la podrá disfrutar en Buenos Aires, Mar del Plata y Villa Carlos Paz.

* * *

A puro tango. La Orquesta El Arranque presentará su noveno disco, “Camaradas”, junto al legendario bandoneonista Víctor Lavallén, el viernes 4 de noviembre a las 19 en la Sala Argentina del Centro Cultural Kirchner. Este flamante trabajo propone un recorrido por parte de la inmensa obra compositiva de Emilio Balcarce y Julián Plaza, dos músicos fundamentales en el desarrollo del tango, desde una mirada compartida, y creando una suerte de “reencuentro” entre camaradas y discípulos. Ambos autores fueron compañeros de Lavallén en la orquesta de Osvaldo Pugliese y en el Sexteto Tango.

* * *

Con todo el rock nacional. El grupo Pez cerrará el año el viernes 16 de diciembre en el Teatro Vorterix, del barrio porteño de Colegiales, con un concierto en el que celebrará los 20 años del lanzamiento de su disco “El sol detrás del sol”. Por ese motivo, la banda comandada por Ariel Minimal prevé interpretar por primera vez el álbum completo, aunque con lecturas actualizadas a nivel sonoro y músicos invitados. Este esperado show de fin de año contará con la apertura de Sergio Rotman, quien ofrecerá un set de DJ.

* * *

Dalma Maradona por un error publicó la foto de Roma, su hija mayor, y explicó que tiene otra cuenta en Instagram para los íntimos, familiares y amigos. “No sé por qué se replicó la misma foto de Roma en la cuenta pública”, y además aclaró que quienes pudieron ver el rostro de la nena “no pueden hacer nada ya que hay una cautelar. Gracias por preocuparse. Los amo”, alertó la hija del Diez.

* * *

El Festival Impulso Latino, ciclo que muestra propuestas de música latinoamericana de calidad, se realizará el 11 de noviembre en La Catedral, ubicado en la zona porteña del Abasto, y el 19 en el teatro Margarita Xirgu, en San Telmo, donde tocarán las argentinas Sofía Viola y Luciana Jury, el panameño Carlos Méndez, la chilena Camila Vaccaro y el pianista brasileño Benjamim Taubkin. La grilla del encuentro cuenta con grupos musicales que incluyen, en sus propuestas, el sonido de raíz en fusión con lo contemporáneo y llevan la canción como eje para transmitir valores. Siempre es un evento para tener en cuenta.

* * *

Tras el estreno de “La araña”, Jimena Barón hizo un profundo posteo en el cual contó que necesitaba sacar todos los sentimientos que tenía acumulados en el pecho desde hace dos años. “Tengo este disco en el vientre hace más de dos años. Se siente un gran alivio, una felicidad inmensa, mucha emoción y finalmente libertad”. Infidentes que nunca faltan aseguran que este es el comienzo de uno de los tantos capítulos lleno de emociones, dolores, decepciones y esperanzas que guarda en su interior. Sin lugar a dudas, la actriz y cantante tiene “atragantado” el romance de Gianinna Maradona y el padre de su hijo, Daniel Osvaldo. Dicen que se perdona, pero no se olvida...

* * *

Una vez más, Wanda Nara revolucionó las redes con una foto donde se la ve caminando por Estambul con pantalón babucha sport y top negro. La ex mujer de Icardi, ahora sí que está confirmado el divorcio, se produjo a sí misma con más de cinco docenas de globos de colores y confesó que el señor que se los prestó, por si de casualidad se le volaban, también los sostenía con un cabo. Precavido con la blonda y con su negocio.