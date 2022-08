Gran disfrutadora de la vida es Nicole Neumann, en etapa de convivencia 24 x 7 con Manu Urcera, a quien sus tres hijas aceptan encantadas. Como no tiene problemas con Guido Kaczka -lo dejó dicho por contrato-, se fue quince días a Europa, el domingo pasado. Ya se habrá encontrado con su hermana Geraldine, que está con sus hijos en una motorhome, dando vueltas en pleno verano europeo. Pidió dos semanas en “Los 8 escalones” -que tiene elenco rotativo para estos casos- y va Ingrid Grudke en su lugar. Nicole Neumann no descarta volver a ser mamá, tema que tiene conversado con las chicas y con su pareja. En tanto, Guido se queda al pie del programa, como corresponde.

***

Tiempos de sponsors más que de audiencias; “El último pasajero”, con Flor Vigna y Nico Occhiato, seguirá en la pantalla de Telefé hasta fin de año. Buena noticia, porque significa que al auspiciante le funciona. En la interna de la ex pareja, la gente cercana a las grabaciones revela que se tiran indirectas directas todo el tiempo, aunque la convivencia, gracias a la pantalla, se la bancan. Ella está muy de novia con Luciano Castro, y él, solitario y clandestino.

.

***

Tal vez no es un buen momento para dedicarle al amor, pero amigos íntimos de Benjamín Vicuña sostienen que estaba muy enganchado con Eli Sulichin. La cuestión es que el ex de Pampita y de la China Suárez ha vuelto a la soledad y pone la energía en el trabajo. En breve comienza a grabar “La voz interior” para Star Plus y servicios de producción de Pampa Films, con Gimena Accardi y Jazmín Stuart. Se va a sumar cuando salga el largometraje que lo tiene de protagonista y la obra “El método Grönholm”, con su amigo Rafael Ferro y Laurita Fernández, con quien se lo ha vinculado (y se lo vincula) en algunas ocasiones por la “casualidad” de trabajos en común.

***

Con entradas agotadas va a terminar Susana las funciones de “Piel de Judas” en el Enjoy de Punta del Este el sábado 17 de septiembre. Junto con Antonio Grimau, Julieta Nair Calvo, David Mazajnik, Patricia Álvarez y Sebastian Slepovich, lograron una breve temporada muy exitosa. La diva está muy tranquila en su chacra La Mary, luego de recibir el llamado de su contador personal para informarle que el proceso judicial por bienes personales que inició en 2019 y cuya tasa de justicia pagó en estos días, sigue su curso normal. Hasta que finalice con el teatro no se supone que visite su mansión de Barrio Parque, pero tiene cosas personales que resolver.

***

Los cantantes internacionales de “Canta conmigo ahora” tienen shows programados por los que cobran fortunas, en euros o dólares. Así, viajaron El Puma, Cristian Castro (quien tal como dijimos, tenía su diferencia de dinero) y Coti Sorokin, quien se quedó más por amor a Candelaria y consideración a Marcelo Tinelli que por conveniencia. Todo está bien en la pareja, en tanto que en el programa de la semana que viene estarán Topa, genio de los peques, L-Gante, El Polaco, sigue Celeste Carballo, más los que van sumándose. Se entra en la etapa de los duelos, los sing off, de 28 participantes quedarán 14. El reality tiene una dinámica continua.

***

Operativo de seguridad importante se ve en las grabaciones de “¿Quién es la máscara?”, ya que ninguna estrella puede ingresar al estudio con el celular. Sólo pensar en Wanda, que al ingresar lo tiene que entregar al guardia envuelto en una bolsita, aunque estalle de llamados. Ayer hubo ensayo de la conducción con Natalia Oreiro a pleno y hoy se le suman todos los jurados investigadores. Según parece, el color de esta intensa temporada de apenas un mes de aire es fucsia. El vestuario es uno de los atractivos del megashow. Va a sorprender.

***

Está regresando ya en vuelo desde Barcelona José María Muscari y va a ser divertido escuchar su versión del escándalo por la filmación sin consentimiento de un joven en una playa pública de Grecia. Al actor-directormediático le mandaron propuestas a Europa, la de Kuarzo para sumarse a “Nosotros a la mañana” con el Pollo Álvarez la rechazó: prefiere guardarse hasta la nueva temporada de “El hotel de los famosos”. Y es llamativo que también lo convocaran para una obra en el Auditorio Belgrano, el mismo donde Pepe Cibrián hizo “Princesas” con Esmeralda Mitre, que terminó en guerra vikinga.

***

Confirmó Aptra los Premios Martín Fierro a la radiofonía argentina. En la gran fiesta de la radio se tomará en cuenta la actividad radiofónica de AM y FM de los años 2019, 2020 y 2021. Se comienza a votar las ternas el lunes próximo hasta el jueves 15, en tanto que los candidatos a los premios se elegirán desde el lunes 19 hasta el jueves 29 del mismo mes de septiembre. Las dos votaciones de los miembros de Aptra serán en la entidad. Por otra parte, la gran fiesta de los MF a la radio será el sábado 2 de octubre en el salón principal del complejo Parque Norte, con emisión en vivo de la plataforma IP (Información Periodística) y flashes de Canal 9.

***

La inversión de Paramount plus para “The Challengue” es importante, alquilaron una casa quinta en Pilar donde van recibiendo los elencos de Chile y Uruguay. Es que antes del turno de Marley para Argentina, el martes 20 de septiembre, van grabando las ediciones para esos países cercanos, y amortizan los costos. La producción es de TeleféParamount y en la edición local hay nombres como Fernando Burlando, Rodrigo Cascón, Julieta Puente y Floppy Tesouro. Se ve que José Meolans pasó de largo. Van por ahí.

***

Curiosidades del rating: lo más visto del lunes “La Voz Argentina”, 12.4 puntos de promedio; “Canta conmigo ahora”, 9.3; “LPA”, 1.7; “Animales sueltos”, 0.9; “Tele 9 al cierre”, 0.7; “El señor de los cielos”, 0.5, y “Rumbo a Qatar”, 0.3. Antes, “Génesis”, 12.3;, “Los 8 escalones”, 9.9, y el duelo “LAM”, 3.3, versus “Bendita”, 4.7. Pisa bien “A la tarde” (Karina Mazzoco), 2.9; tercero detrás de “Hercai”, 8.6, y “Bienvenidos a bordo”, 4.8. Por lo demás, se mantiene invicto “Ariel en su salsa”, 7.2, versus “Socios del espectáculo”, 4.6, y “100 argentinos dicen”, 5.2, es casi duplicado por “Zuleyha”, 10.2, y “Telefé noticias”, 11.0, muy superior a “Telenoche”, 6.2. Telefé se llevó la jornada con 9.5, con ventaja de 3.1 sobre El Trece. Tercero, Canal 9, 2.6; cuarto, América, 2.5; Net TV, 0.3, y Bravo, 0.2. Los datos corresponden a la encuestadora Kantar Ibope Media.