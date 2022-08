Mientras en Uruguay las empleadas domésticas piden que Wanda Nara sea declarada persona no grata (nadie cree que la petición se cumpla), la influencer y ahora jurado de “¿Quién es la máscara?” tendría también una participación en “ Gran Hermano”. La mediática esposa legal de Mauro Icardi está llegando a Buenos Aires algún día de la semana próxima. Pero Wanda Nara, experta en el manejo de los medios y en cómo saber actuar ante ellos podría ser una voz autorizada en “ Gran Hermano”; según cuentan por los pasillos, sería opinadora sobre los participantes y sus conductas. De confirmarse, está claro que Wanda se viene a quedar un par de meses. ¿Y Mauro?

***

Sigue activo en Mikonos, la paradisíaca isla griega, José María Muscari, quien delegó en la producción de “Perdidamente” para que sigan las conversaciones acerca del futuro en la temporada 2023. Por parte del teatro, Tomás Rottemberg está con la calculadora en mano, porque son cinco actrices -Leonor Benedetto, Anita Picchio, Karina K, Patricia Sosa y Julieta Ortega- a las que hay que conseguirles vivienda, y no son baratas en verano. A fin de mes, cuando Muscari vuelva desde Barcelona a nuestro país, verá cómo se arreglan.

.

***

Hábil como pocos para monetizar sus redes Darío Barassi, conductor de uno de los éxitos de El Trece, “100 argentinos dicen”, formato de Fremantle que representa Boxfi sh, ya tiene fecha de final. Grabaría el programa hasta diciembre, pero esta vez no tiene reemplazo en esa pantalla, y no saldrá en El Trece el programa. Barassi, tiene que cumplir para una serie en la plataforma Disney plus, donde ya grabó la primera de C.H.U.E.C.O. con actores mexicanos. Y descansar, claro, con su mujer, Luli, y sus hijas, Emilia e Inés.

***

Mientras el programa “Canta conmigo ahora”, que conduce Marcelo Tinelli, siga con los dos dígitos de rating, aunque está claro que ya se impuso bien, El Trece pone un pie en el freno con “El hotel de los famosos 2”. La fecha de inicio de grabación era en principio octubre, ahora están pasando a noviembre /diciembre. Tanteando los participantes, Daniela Cardone, Ivana Nadal, Alejo Ortiz, Silvina Escudero, sin defi nición de tiempo. Es probable que Marcelo siga hasta diciembre, habrá que ver en septiembre frente a “La máscara”, pero igual “El hotel de los famosos” saldrá en el verano. No se cruzaría con “GH”.

***

Bien pensada la venta de localidades -que viene super bien- de “Casados con hijos” para el Gran Rex a partir del 5 de enero, que, de cara a la inflación iniciado el 2023, al menos un 20% habrá subido todo. Así, la más cara es de $10,000 y la más barata, $ 6.000 (superpullman), incluso más económica que “Drácula” ($12.500), teniendo en cuenta el elenco que tiene: Guillermo Francella, Florencia Peña, Luisana Lopilato, Jorgelina Aruzzi, Marcelo de Bellis y Darío Lopilato. Los originales de la comedia de Telefé (co-productor con RGB) son los que más cobran por las repeticiones; Francella, fortunas.

***

Intercambio productivo en Telefé, cuando Jey Mammón, en “La peña de Morfi ” tenga, además de a Soledad, a algunos de los protagonistas de “Casados con hijos”. Seguro, Darío Lopilato y Marcelo de Bellis, y están queriendo sumar a Guillermo Francella. En tanto, Jey Mammón va a visitar “Puentes de esperanza” para contar su vida y su obra, así como su experiencia como monaguillo.

***

Mañana Solita Silveyra y Verónica Llinás inauguran la sala El Teatro Gran Pilar con “Dos locas de remate”, un éxito que sigue llenando salas en todos lados. De hecho, vuelven a Montevideo, al teatro Metro, el 30 de septiembre, 1 y 2 de octubre próximo, en el parate del año. La Llinás va a grabar con Barassi “Canelones”, de Casciari, y la Silveyra emprende sus vacaciones, arrancando en Nueva York para luego ir a Madrid. Van a volver a juntarse en el Astral, para empezar la larga despedida de enero, febrero y marzo de 2023.

***

En medio del escándalo familiar con Piñón Fijo, suma decir que el cordobés Fabián Alberto Gómez es uno de los actores más cuidadosos en lo que se refiere a registrar marcas, todas a su nombre. En ninguna de ellas figuran ni como socios sus hijos Sol y Jeremías, quienes trabajaron con él durante décadas, ni su ex esposa, Karina Suárez. Registró varias marcas ( “PF”, “Piñon Fijo”, “Piñon en Familia” y “Kenchu, un amigo de Piñón”) para todo tipo de productos juguetes, ropa, calzado , alimentos y libros y diversos servicios de producción de espectáculos y programas de radio y televisión. Al día de hoy, entre todas las marcas que ha ido renovando, el líder de espectáculos infantiles es titular de 57 registros de marcas en distintas clases. Su familia podría alegar que trabajó para Piñón Fijo y ver si algo les corresponde en medio de esta interna complicada (ver más en página 20).

***

Pocos saben que Nico Scarpino quiso cumplir su sueño; después de todo su trabajo con Flavio Mendoza sin buenos resultados, se fue con su pareja a probar suerte en España. Vive allá, ayudado por la actriz Ana Belén Beas, quien le está dando una mano, y con monólogo de autor español va por los pueblos juntando algunos euros. Y es que está complicada España, hasta el punto de que aquí el Consulado no está dando citas desde hace meses. Por ahora, Nico se las arregla.

***

Ayer en Estudio Mayor se grabó “PH (Podemos hablar)” con Andy Kusnetzoff, rogando para que suba el encendido. Tras haber visitado “Morfi ”, Luciano Pereyra se sienta con Andy, Victoria Oneto, Mica Vázquez, Pablo Alarcón y Markitos Navaja. Al parecer, les está costando armar las mesas de invitados, con tanto programa panelista. Y las fi guras también se gastan, como las figuritas.

***

Curiosidades del rating: los cinco programas más vistos del martes, “La Voz”, 12.6 puntos de promedio, “Los 8 escalones”, 12.4; “Fugitiva”, 11.5; “Canta conmigo ahora”, 10.8, y “Zuleyha” y “Telefé noticias”, 10.6. A las 13.30; “Intrusos”, 2.8; “Cocineras y cocineros”, 0.3; “El show del problema”, 1.5; “Cortá x Lozano”, 7.2; “Los 8 escalones”, 6.8, y “Las rubias”, 0.1. Los informativos de las 19/ 20 “Telefé noticias”, 10.6; “Telenoche”, 9.2; “Tele 9 Central”, 3.5; “América Noticias”, 2.7; “TV Pública Noticias”, 0.8, y “Reperfi lar”, 0.2. Y después de medianoche cabeza a cabeza, “En síntesis”, 6.1, y “Staff de noticias”, 5.9; en tanto, “Animales sueltos” (que no le va mal), 1.3. Los datos corresponden a la encuestadora Kantar Ibope Media