Grabó hasta la madrugada del viernes pasado Wanda Nara en Capital Federal para “¿Quién es la máscara?”, esto es, las promos del programa, una superproducción de apertura y también fotos. En el estudio de fotos de Machado hizo tres cambios de ropa, acompañada por Kennys Palacios, maquillador, vestuarista y peinador,y lució las marcas Saint Laurent y Louis Vuitton, además de ropa de Pronovias, afamada marca española. Aclaró que ninguno de sus modelos fue de canje, los pagó con una de las tarjetas que tiene en común con su marido Mauro Icardi y la suya. Cuando se puso los jeans Vuitton daba un “look” lejano a Susana Giménez, al menos es lo que pensaron todos, ya que la imita hasta en el mínimo detalle. Eso sí, la cara parece hecha a mano y a cero kilómetro, como podrá observarse en el programa. Vuelve a fin de mes.

Conforme con el número de rating de “Canta conmigo ahora” (algo más de 10 puntos), Marcelo Tinelli está tranquilo en su piso de Le Parc, acompañado por su primo El Tirri y sus hijos Francisco y Lolo. El más pequeño va y viene del piso 10, donde sigue viviendo la ex pareja del conductor, Guillermina Valdez, quien regresó de Neuquén. En tanto, el jueves viaja a España Coti Sorokin, para cumplir con sus shows ya programados y Lelé se va a quedar con Marcelo, y también en las grabaciones en Don Torcuato. En lo que respecta al programa “Canta conmigo ahora”, va en marcha la “tinelización”, cuyo inicio se verá esta semana. Hasta los jueces van a cantar.

Mañana en “Bienvenidos a bordo”, Laurita Fernández conducirá “La gran final” de parecidos y ritmos con jurado encabezado por Hernán Drago, y finaliza Adabel Guerrero. La conductora pidió grabar lunes, martes y miércoles el reality que heredó de Guido Kaczka, y que, pese a no tener números brillantes, se mantiene en El Trece, decíamos, porque tiene que dedicarse al estreno de “El método Grönholm”. Junto con Benjamín Vicuña y dirigidos por Ciro Zorzoli, estrena el viernes próximo en el Metropolitan Sura. Y ya van por el tercer trabajo juntos Vicuña y Fernández. Ella, soltera.

Confirmados los cuatro jueces investigadores -Wanda Nara, Roberto Moldavsky, Lizy Tagliani y Karina La Princesita- de “¿Quién es la máscara?”, con Natalia Oreiro, se comienza a grabar con todos a fin de mes. El reality tendrá el mismo cronograma que "La Voz Argentina" de hecho, irá de lunes a jueves y el especial de los domingos. Sólo que es muy corto, ya que calculan su duración en un mes de grabaciones, por lo menos en esta primera temporada. Se supone que irá en octubre, cuando finalice Marley con “La Voz Argentina”, cuyos vivos en pantalla arrancan el 28 de agosto. Hay mucha expectativa en Telefé, que apostó fuerte con los 24 famosos-enigma en concurso.

Muchas dificultades para administrar su energía tiene El Polaco, luego de los fines de semana en que sale de recorrida sumando shows cada hora, un trabajazo que, por supuesto, desgasta. Una gira por semana es mucho. Esto se siente en sus trabajos en televisión. El cantante no llega nunca a grabar lo de Tinelli antes del martes (y se graba los lunes a la mañana), y sucede lo mismo con su propio programa en América. Necesita el lunes para relajarse y recomponer fuerzas. Esto preocupó bastante a su actual (¿ex?) mujer, Barby Silenzi, aunque no lo dirá en público. Se hace cargo de varias responsabilidades juntas y no le da el cuerpo para tanto. Normal.

Esta semana, Guillermo Coppola, chocho, porque van a llevar su vida y obra autorizada a una serie, y anda de recorrida. Invitado por “Los 8 escalones”, que mezcla bien a investigadores del Conicet (Alicia Dickenstein)con frivolidad, charlará con Guido Kaczka. Habrá que ver si puede adelantar algo de la serie, más allá de que estarán Susana Giménez, Alejandra Pradón y Yuyito González en la ficción, y vaya a saber qué actrices las van a encarnar. Cuando Celeste Cid interpretó a Susana en “Monzón”, con los mismos productores que de “Coppola” (Pampa Films), le pidieron autorización.

Mañana emprende su viaje de vacaciones con amigos, y sin euros, sólo tarjetas de crédito, José María Muscari, quien armó su paseo fecha por fecha. Va del 10 al 12 de agosto a Madrid, en hotel 5 estrellas con aire, y desde ahí en excursión a Grecia visitando Atenas y Mikonos, luego Roma, Venecia, París y los últimos días antes del regreso, en Barcelona. Un itinerario bien calculado en tiempo y dinero, mientras sigue facturando aquí con “Sex” en sus dos versiones, el Gorriti y gira, “Perdidamente” y “Julio César” en Mataderos. Sin contar con que en octubre empieza a grabar “El hotel de los famosos”. Tiene resto para gastar.

Esta sección se comunicó con Fede Bal, quien ya está en su casa de Ingeniero Maschwitz acompañado por su novia Sofi, en plena recuperación de su operación (le colocaron una placa de titanio en el brazo), y decidido a ver series y relajarse. Pidió su plato favorito -milanesas con puré-, contento de estar bien. Diremos que ayer se vio en “Resto del mundo” su viaje por Grecia y el domingo próximo lo veremos en acción en Neuquén, visitando lugares turísticos como Traful y Villa La Angostura. El actor-conductor tiene para una semana de reposo. ¿Casamiento...? Sigue viva la opción noviembre de 2023.

Excelente carrera en Europa está haciendo Gerónimo Rauch, un ex Mambrú que está ensayando con la cantante española Nina (emblemática de “Operación Triunfo”) el musical “Los puentes de Madison”, que dirige Alberto Negrín, y la parte musical es de Gerardo Gardelín. Hace días con su hijo Gael paseó por Menorca, feliz por el sol y el paseo en barco. El actor-cantante, que se lució en “Los miserables” y “El fantasma de la ópera” en Londres, se muestra contento de esta posibilidad de un nuevo espectáculo. Lo produce RGB (su padrino artístico, Gustavo Yankelevich), con idea de estrenar en noviembre en el teatro EDP, en plena Gran Vía de Madrid.

Curiosidades del rating: sorpresa del sábado, que El Trece ganó la primera y la segunda tarde y el día con 6.2 puntos de promedio, seguido por Telefé, 5.8; América, 1.6; Canal 9; 1.3; TV Pública y Net TV, 0.3; y “Bravo”, 0.2. Los cinco programas más vistos: “PH (Podemos hablar)”, 8.3; “Cine 13”, 7.6; “Cine 13”, 7.3; “Cine 13”, 6.8; y “Pasapalabra famosos”, 6.4. El cambio de horario de “La divina noche”, 0.8, perdió con “Secretos verdaderos”, 1.5, y superó a “Aguante el cine”, 0.3. Antes el debut de “Juego chino”, 5.9, quedó segundo detrás de “Cine 13”. El especial “30 noches con mi ex”, 4.7; primero frente a “El gran bartender”, 4.3. Los datos corresponden a la encuestadora Kantar Ibope Media.