Carolina Papaleo se suma a "TVR" y ya hay fecha de estreno: cuándo vuelve el clásico de C5N

Con la grilla televisiva ya en movimiento, algunos programas todavía esperan su debut y generan expectativa en el ambiente. De la misma manera que Mario Pergolini se prepara para estrenar una nueva temporada de "Otro día perdido" en la pantalla de El Trece y recientemente se confirmó a Carina Zampini como la nueva conductora de "La peña de morfi" en Telefe, ahora se conoció la fecha de regreso de "TVR". El clásico ciclo de C5N volverá con Juan Di Natale y Carolina Papaleo en la conducción, en una apuesta por renovar su lugar en la televisión actual.

Según informó La Pavada del Diario Crónica, este miércoles se reunieron Carlos Infante, CEO de todos los medios de Indalo, y la actriz, tal como adelantó esta sección, para firmar el contrato por "TVR". El encuentro terminó de sellar un acuerdo que ya venía encaminado desde hacía semanas, aunque algunos compromisos previos habían demorado la rúbrica formal. De esta manera, el canal logra encaminar uno de los regresos más esperados dentro de su programación.

La idea del canal es clara: arrancar el sábado 4 de abril con Carolina Papaleo y Juan Di Natale al frente del ciclo, en una apuesta por recuperar el espíritu clásico del programa pero con una impronta actualizada. El objetivo pasa por combinar el archivo, el humor y la mirada crítica que siempre caracterizó al formato, adaptándolo a un contexto televisivo distinto y a nuevas audiencias.

Las definición laboral de la hija de Irma Roy y Osvaldo Papaleo se dio en paralelo a su participación en la marcha del 24 de marzo por el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, una jornada que reunió a distintas figuras del ambiente artístico y periodístico en Plaza de Mayo.