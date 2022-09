" ¿Quién es la máscara??" arrancó con excelente rating en su debut, pero con el paso del tiempo la audiencia fue perdiendo interés. Ahora, el formato que conduce Natalia Oreiro, en donde figuras del espectáculo interpretan temas musicales disfrazados de excéntricos personajes para esconder su identidad, no está exento de spoilers y así lo demostró Adabel Guerrero.

En las últimas horas, la participante reveló su identidad y descolocó a varios fanáticos del ciclo al contar que es quien está detrás de Mamba. "Mamba interpreta 'Don’t start now de la gran' DUA LIPA... qué difícil, ¿quién está ahí debajo? #QuienEsLaMáscara", había escrito la cuenta oficial del programa en Twitter.

En los comentarios, una usuaria etiquetó a Adabel Guerrero y le preguntó directamente: “¿Sos vos?”. Acto seguido la mediática cometió un groso error al responder “Sí”.

De manera casi instantánea, los fans del programa hicieron viral la respuesta, no podían creer Guerrero había confesado su participación en el ciclo de entretenimientos.

Sin éxito, Adabel trató de enmendar su error: "Me equivoqué en la respuesta. Pensé que preguntabas si era yo la que te estaba respondiendo @BelenIrigoyen. La de la máscara no soy yo, no lo diría si fuera yo".

Adabel Guerrero sorprendió con un tuit en " ¿Quién es la máscara??".

El debut de este novedoso formato no estuvo exento de polémica. El programa conducido por Natalia Oreiro había tenido un traspié anteriormente. El primer participante fue “La tortuga Willy”, que interpretó la famosa canción de Soda Stereo De música ligera. Tras la presentación, el grupo de investigadores en donde está Wanda Nara, planteó sus hipótesis.

La conductora le preguntó al deportista de tenis si había filtrado información sobre su participación en el reality. Coria respondió: "Mis hijos sospechaban, pero no, no sabía nadie".

"¿Nadie sabía? ¿Ni tu esposa?", reiteró Lizy Tagliani y Coria confesó un dato que lo dejó al límite de romper el reglamento del programa, el cual prohíbe comentar su participación.

"Sí, mi mujer sabía porque nosotros vivimos en Rosario y tenía que venir a Buenos Aires. Le tenía que decir porque sino, ¿a qué voy a venir todo un día a Buenos Aires?", dijo Coria.

Las reglas de "¿Quién es la máscara?" obligan a los concursantes a mantener en incógnito su identidad. Es más, cada participante es escoltado por el equipo de seguridad de Telefe y tienen prohibido retirarse sus máscaras.