Cinthia Fernández es una de las figuras más expuestas en los medios y si bien cuenta con una gran cantidad de fanáticos, también tiene un público que la critica. Cansada de los comentarios malintencionados que recibe sobre su cuerpo y al igual que lo hizo Oriana Sabatini tiempo atrás, la panelista decidió publicar un video en donde se muestra sin filtro y expone sus marcas corporales.

"Hoy voy a incentivar el uso de filtro pero no en las fotos, si queres saber donde mira hasta el final este video", introdujo la bailarina tras dejarse ver en ropa interior nude y una toalla que recubría su pelo.

Mientras lucía todos los ángulos de su cuerpo, donde destacó su abdomen, glúteos y piernas, relató: "Si, con ojeras y sin filtro, como tu lengua en Instagram, hoy vengo a decirte que a veces podés hacer mucho daño, este es mi trasero tan criticado, si mamita, lo que ves ahí son estrías, las tengo igual que todos, lo que ves ahí es una buena pose para una foto".

"Opa, celulitis a la vista, lo que ves ahí no te asustes es celulitis que tenemos todas amor así que te invito hoy mismo a que hago de nuevo el challenge de la gelatina, move las cachas, con estrías , con celulitis, como las tengas grandes, chiquitas, chatitas, move el pan dulce", continuó la mediática.

Por último, reflexionó: "Eso que tenes es tu envase, tu cuerpo, el que te va a acompañar para siempre por eso lo tenes que cuidar y amar, no lo que digan tres pedazos de venenosas en redes, por eso no te pongas filtro en la foto ponete filtro en la lengua y no lastimes más".

Video: Cinthia Fernández mostró su cuerpo sin filtro y llamó a reflexionar