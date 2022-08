Desde que Carmen denunció a Wanda Nara por el maltrato que recibia mientras trabajaba en su casa, la empleada doméstica también apuntó contra las hijas de Cinthia Fernández. Como consecuencia de ello, la bailarina inició acciones legales.

Fue en "Mitre Live" con Juan Etchegoyen quien se contacto con el abogado de la influencer, Roberto Castillo, y allí dio detalles de cómo está la causa y su clienta. "A mí me llegó la información de que hay más audios xenófobos de Carmen Cisnero", comenzó diciendo el letrado.

Y agregó: "Lo cierto es que uno cuando lo analiza para hacer la presentación judicial, el audio no viene en un co relato hablando del tema y va como mechando distintos agravios y en base a lo que me argumentó el abogado de Carmen, no suena descabellado de que haya estado pre fabricado esa clase de audio porque en ese sentido te ocupás de difamar a todo el mundo pero utilizás a una persona y no tenés responsabilidad penal".

Mientras tanto, Cinthia Fernández se encuentra enfocada en sus hijas y sobre todo en Francesca. Esto se debe a que la menor de edad contrajo una bacteria mientras está de viaje en República Dominicana y la influencer compartió el difícil momento en sus redes sociales.

Cinthia Fernández de vacaciones en República Dominicana con sus hijas mayores

