Tras regresar a la Argentina luego de que Wanda Nara la llevara a la Justicia, Carmen rompió el silencio en su primera entrevista televisiva y apuntó fuertemente contra sus expatrones.

"Estos últimos días fueron muy bravos. Después de que salió todo en la tele, fue todo muy bravos hasta que llegué al aeropuerto. El tiempo no pasaba más", dijo en "Mañanísima" junto a Carmen Barbieri.

Además, acusó a Nara de no remunerarla correctamente. "Yo comencé a trabajar con Wanda en 2014. Después me fui y volví en 2019… No me pagaron por dos años y medio", expresó.

La exempleada de Wanda Nara, contra Mauro Icardi

Carmen expresó que el futbolista tenía un carácter complicado. "Un día se enojó conmigo y me habló re mal porque se habían escapado las gallinas, y me dijo que fue porque habían dejado el corral abierto. Yo le dije que no sabía quién había sido y él me gritó '¡nunca sabés nada vos!'", recordó.

Además, ante la consulta de Barbieri sobre por qué se había quedado, ella respondió: "No tenía pasaporte, Carmen. ¿Cómo querés que viaje?".

Por otro lado, la mujer estaba tan nerviosa que terminó descompensándose y llamaron a un profesional de la salud para que chequeara su estado. "El médico la está atendiendo. El ataque de pánico es terrible. No quiero que se sienta incomoda. Nos dimos un abrazo y paró de llorar", expresó la conductora.

El testimonio de Carmen, la exempleada de Wanda Nara: el video