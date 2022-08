Dalma Maradona salió a defender a su madre, Claudia Villafañe, luego de la pelea que tuvo con Verónica Ojeda en el programa "Argenzuela".

"Solo voy a decir que me da mucho orgullo la madre que tengo. Tan hermosa persona, tan educada y todo lo lindo. Y no siempre todos los hijos piensan eso de sus propias madres... De hecho, muchas seguidoras me piden compartir a La Tata", comenzó.

Además, le dedicó un párrafo a Ojeda: "Hay que tener cuidado cuando uno se expone en la tele porque sale todo y hay cosas que no se pueden ocultar... Vos, Tata, sos luz y amor. Y eso tampoco se puede ocultar. Te amo".

"¿Sabés qué te deseo? Te deseo una Tata en tu vida", cerró Dalma, quien se convirtió en mamá de Azul recientemente.

El mensaje de Dalma Maradona para Claudia Villafañe.

