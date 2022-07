El sábado por la noche, Sol Cwirkaluk, hija de Karina La Princesita y El Polaco, tuvo una mega fiesta con familiares y amigos para celebrar su cumpleaños número 15. En las redes, los invitados del evento compartieron distintos momentos de la velada que fueron muy emotivos, y que sin lugar a dudas quedarán para siempre en la memoria de la joven y sus padres.

.

El festejo se realizó en un salón ubicado en La Plata, y a las 22:30 fue cuando se abieron unas pantallas led que formaron un pasillo por el que ingresó la quinceañera. El primero en acercarse fue el jurado de "Canta Conmigo Ahora", que muy orgulloso abrazó y besó a su hija.

Luego, le siguió la cantante de cumbia, acompañada por las hermanas menores de la adolescente, Abril, Alma, la hija que tuvo El Polaco con Valeria Aquino, y Elena, hija de Barby Silenzi con Francisco Delgado.

El detalle que provocó ternura de la situación, fue que Karina llevó en brazos a Abril, la hija de Silenzi con su ex, siendo que hace poco se reconciliaron y por lo tanto también asistió a la fiesta.

El comienzo de la fiesta de 15 de la hija de Karina La Princesita y El Polaco.

A continuación, El Polaco bailó el vals con la homenajeada, que eligió para su noche soñada un vestido que incluía, un corset blanco y una gran falda celeste, que acompañó con una tiara en su cabeza y el pelo suelto sobre sus hombros.

La fiesta tuvo un momento muy emotivo, en el que Sol eligió cantar en vivo junto a pianista, para deleitar a todos sus seres queridos. Las canciones que interpretó fueron "Carne y Hueso" de Tini Stoessel y "When I was your man" de Bruno Mars.

Además, Tomás Benitez, novio de la adolescente, la sorprendió con un oso de peluche gigante como regalo.

Sol Cwirkaluk hizo un show acústico y su novio le regaló un oso de peluche inmenso.

Ya más entrada la madrugada, llegó el momento de bailar y cantar, con un show privado de la fiesta Bresh. Al ritmo de las canciones de los artistas más populares de hoy, Duki, Lali Espósito, El Noba, Bizarrap, Khea, entre otros.

Hacia el final, los invitados enloquecieron cuando empezaron a sonaron los temas más reconocidos de Karina La Princesita y El Polaco, "Corazón Mentiroso" y "Deja de Llorar". La noche se cerró con un gran show de lasers, máquinas de humo y mucho cotillón con luces, con el que tanto los jóvenes como los adultos se divirtieron hasta altas horas de la madrugada.

Mirá las fotos y videos del cumpleaños de 15 de Sol, la hija de Karina La Princesita y El Polaco