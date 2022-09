Si bien María Becerra está viviendo un gran momento personal y profesional tras el lanzamiento de su nueva canción, "Automático", "La Nena de Argentina" se encuentra en el centro del escándalo después de que se filtrara una supuesta llamada telefónica con la actriz porno Jazpincita, quien habría intentado seducir a su nuevo novio, J. Rei.

Todo comenzó con los comentarios subidos de tono que la modelo hot dejaba en las publicaciones de Instagram del trapero. Cansada de los intentos de seducción de la joven, María se habría contactado a través de sus redes sociales y le habría pedido su número de teléfono para poder entablar una conversación.

.

La influencer, que ya tuvo problemas con Mica Tinelli por decir que quería una noche de pasión con Licha López, publicó algunos fragmentos de esa charla, en la que se pudo escuchar una contundente frase de quien sería la artista de 22 años: “Te parezco una capa pero te querés co... a mi novio. Sos una hija de p...”.

El intercambio no terminó ahí ya que Becerra se habría puesto muy triste y reveló que el origen de sus problemas personales estuvo en su noviazgo con Rusherking: “Es feo, como mujer te lo digo, porque una tiene inseguridades. A mí me pasó que mi anterior pareja me engañó y yo me enteré por TikTok. Estoy por dar un show en Río de Janeiro, el más importante de mi vida, y me pone mal porque me trae cosas viejas”.

La pelea mediática entre Mica Tinelli y Jazpincita por Lisandro López :

No es la primera vez que la actriz erótica Jazmín Azul, más conocida por su nombre artístico "Jazpincita", tiene problemas con una famosa argentina. Hace tan solo unos meses, la modelo le hizo una propuesta erótica al jugador de fútbol, Licha López, motivo por el que Mica Tinelli, la hija de Marcelo Tinelli y novia del deportista, le dedicó un furioso mensaje.

Los filosos chats entre Jazpincita y Mica Tinelli por Lisandro López.