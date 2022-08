Sorprendió el blanqueo de la nueva relación de María Becerra. Tras los rumores, la cantante le dejó un mensaje en un vivo a J.Rei, otro artista de la escena urbana cuya carrera va en ascenso rápidamente.

El joven, llamado Julián Reininger, es oriundo de Zona Oeste y muy conocido por su éxito "Tu Turrito", junto a otra promesa del género, Callejero Fino. Además, hizo un hit que sonó en los boliches en el verano de 2022 junto al DJ Alan Gómez, "Mission 01", cuyo estribillo fue muy pegadizo.

La fama, sin embargo, la obtuvo con el éxito "Pininfarina", junto a Duki y Neo Pistea. En una entrevista con la radio "La Coope", Rei contó que su relación con la música empezó a sus 10 años.

"Mi abuelo es músico de chico, fue al conservatorio y siempre estuvo en el mundo del folklore. Cuando yo tenía 10 años, iba a su estudio y mientras él tocaba la guitarra yo lo acompañaba. El empezó a ver qué que me salía bien cantar y que no tenía vergüenza asi es que lo empecé a acompañar por las peñas. Desde ahí en adelante yo ya sabía que tenía una habilidad para ser músico", dijo.

J. Rei, el novio de María Becerra.

Con respecto a sus orígenes, no se olvida del Oeste y hasta indica que es una inspiración, en diálogo con Filo News. "Yo vengo a Capital por laburo, pero cuando llego al Oeste, cruzo la General Paz, bajo la ventanilla y siento que estoy en mi hábitat".

"No me quiero ir del Oeste. Siento que todo lo que a mí me alimenta en cuanto a inspiración pasa ahí, sean las vivencias, mis amigos, el trabajo, la forma que tiene uno de hacer plata. En el Oeste uno se la busca joseando, haciendo su movida (...) Es un semillero que tenés hambre de barrio, como pasa en cualquier barrio, no solo pasa en el Oeste, pero en el Oeste pasa mucho", expresó.

Además, está concentrado en su trabajo, según le dijo al citado medio: "Mi gran sueño es que nunca muera mi música. Quiero mantenerme en el tiempo y que mi música sea una huella que quede para siempre".

J. Rei y su relación con María Becerra

Los rumores de romance con Becerra surgieron en estas semanas luego de dudosos intercambios en las redes sociales, donde se mostraban en los mismos lugares, con la misma ropa o en un auto idéntico.

La cantante de "Miénteme" primero mostró una foto de sus manos juntas y luego decidió blanquear su relación al comentarle un vivo en Instagram al cantante, que estaba junto a su madre. "Mi suegra es la más linda", escribió.

El amor entre ellos, sin embargo, es conflictivo debido a que Rei es el ex de Cazzu, quien es amiga de María. La cantante oriunda de Jujuy tuvo una dudosa reacción en redes tras el blanqueo.

El video con el que J. Rei blanqueó su romance con María Becerra

