La China Suárez es una de las artistas del momento, no solo por su carrera actoral y musical, sino también por sus constantes apariciones en los medios acerca de su vida sentimental. Suárez se separó de Benjamín Vicuña, quien recientemente también sufrió la separación de Eli Sulichin, y a los meses se enamoró de Rusherking.

Ante las preguntas sobre su separación de Vicuña, sin nombrarlo directamente, expresó: "A veces se termina el amor. Se terminan las relaciones. En el tema de las relaciones te dicen 'ojalá te dure' o 'fracasaste'. Para mí fracasar es estar en una relación en la que uno no es feliz, o el otro no es feliz".

"No importa si dura un mes, dos meses, tres meses, cuatro meses, mientras uno sea feliz y sea un vínculo sano, que te sume. Para mí no es un fracaso. Para mí fracasar es permanecer en un lugar en el que no soy feliz", indicó.

La China Suárez habló como nunca sobre sus relaciones sentimentales.

Con respecto a su amor con Rusherking, sus seguidores le preguntaron qué pensaba de María Becerra, la ex del joven trapero. La actriz, sin filtro, dijo: "Que es una mega artista. La rompe, no sé por qué piensan que pienso otra cosa. Me encanta su música".

