Desde que L-Gante y Tamara Báez se separaron, el tema tuvo mucha repercusión haciendo que muchas personas se vean involucradas y comenten, como el caso de Cande Tinelli. La jurado de "Canta Conmigo Ahora" opinó sobre el accionar de la mamá de Jamaica y la influencer utilizó sus redes sociales para contestarle.

Como consecuencia de ello, la hija de Marcelo Tinelli tuvo que sacar los comentarios de sus últimas seis publicaciones por los comentarios negativos que estaba recibiendo por parte de los seguidores de la ex pareja del líder de la "Cumbia 420".

.

Los fanáticos de Tamara Báez están haciendo lo mismo con las publicaciones que hace L-Gante. Allí le dejan mensajes terribles hablando de su accionar en este momento delicado, así como también sobre su vínculo con su hija.

A diferencia de Cande Tinelli, el artista decidió no tomar ninguna medida en cuanto a sus redes sociales y seguir expresando lo que quiere en ellas. Asimismo, se mostró muy triste por no poder ver a la menor, mientras que su ex pareja se encuentra con un botón antipánico en su poder.

L-Gante y Tamara Báez cuando eran pareja.

.

Mientras tanto, L-Gante se muestra muy cerca de Wanda Nara y ya se comenzó a especular sobre la posibilidad de que la empresaria se encuentre embarazada del cantante. Por el momento, ninguno de los dos salió a hablar sobre el tema.

¡Mirá el video sobre el posible embarazo de Wanda Nara y L-Gante!