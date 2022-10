Lizy Tagliani es una de las personas más queridas del espectáculo argentino. La comediante y conductora logró encantar hasta la mismísima Mirtha Legrand, quien accedió a ser su madrina de casamiento en vivo y en directo durante "La noche de ML". Este fin de semana, Lizy nos recordó por qué la queremos al compartir otro momento íntimo en sus redes sociales.

La humorista suele usar su cuenta de Instagram como un diario íntimo público, compartiendo su día a día junto a su prometido, Sebastián Nebot, como también el detrás de escena de sus actuales proyectos, como lo hizo durante el rodaje de "¿Quién es la máscara?". En esta ocasión, Lizy Tagliani compartió con sus seguidores una foto de su pasado donde está irreconocible.

"Rubia y sin desarrollar las chichis, jajajajaja", escribió junto a una foto de ella durante su adolescencia. Pero no es su color de pelo o la falta de sus preferidos vestidos los que hicieron que sus seguidores tuvieran que mirar dos veces antes de reconocerla, es el hecho de que la foto es de antes de su transición.

La foto retro con la que Lizy Tagliani recordó el pasado con humor.

Lizy Tagliani nunca temió hablar de su pasado como Luis, el nombre que llevó por la mayoría de su infancia y adolescencia, y sus seguidores volvieron a alabar su transparencia debajo de su más reciente publicación: "Nunca le escribo a nadie, pero me pareces tan honesta, tan real, tan vos que no das duda de cómo sos", "Te amo Lizzi... amo que seas auténtica y sincera" y "Sos una genia... pureza absoluta" fueron algunos de los comentarios dedicados a la humorista.

La co-conductora de "Por el mundo" habló previamente de su relación con su cuerpo previo a su increíble transformación: "Nunca sentí que tenía una mujer encerrada en un cuerpo de hombre, nunca sentí que nací en el cuerpo equivocado", declaró para Clarín.

"Conozco cada parte de mi cuerpo perfectamente y no me importa lo que piense el resto. El que no se va a meter en mi cama no me importa que sepa qué tengo entre las piernas, ni lo que tengo cuando me desnudo. Las mujeres somos mujeres y punto", concluyó firme.