Luego de su paso por el programa de Mirtha Legrand por sus polémicos dichos respecto a los óvulos y el sexo de los embriones que tiene congelados, Luciana Salazar compartió un misterioso mensaje en sus redes sociales que puede estar dirigido a Martín Redrado, con quien mantiene un tenso vínculo desde su escandalosa separación.

Hace algunos meses, la famosa que fue relacionada con Julián Álvarez dio a conocer la profunda pregunta que le realizó su hija sobre por qué no tiene papá. Aunque la ex vedette afirmó que su hija Matilda no es la hija biológica de Redrado, aseguró que el economista tiene "las mismas responsabilidades que un padre" ante la Justicia de Estados Unidos con la pequeña.

Sin embargo, Luciana Salazar denunció a comienzos de año que el ex presidente del Banco Central pagó la cuota alimentaria de la niña "hasta febrero". Esto desató una serie de acusaciones cruzadas en redes sociales y distintos medios, con el agregado del anuncio de casamiento por parte del economista.

Luciana Salazar y un misterioso mensaje.

En el medio de la polémica con su ex pareja, quien recientemente se casó con Luli Sanguinetti, Luciana Salazar acudió a sus redes sociales con un misterioso mensaje que podría estar dedicado a Martín Redrado. "Qué alegría empezar esta semana del día de la madre con esta gran noticia", escribió en una historia de Instagram.

Además, la modelo completó: "Gracias a la Justicia que una vez más me está acompañando en esta lucha por hacer valer los derechos de mi hija". Si bien ni mencionó a su ex, podría ser una victoria a nivel judicial en la lucha por la manutención de la niña.

