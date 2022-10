María Becerra está en su mejor momento. Después de su pública ruptura con Rusherking, la flamante nueva pareja de la China Suárez, la cantante argentina se concentró en su carrera y hoy recorre España en una gira sin precedentes para su carrera. Eso no quiere decir que se alejó del romance: la intérprete de "Entre nosotros" encontró un amigo y compañero en el artista J Rei, con quien compartió un tierno y divertido momento en las redes sociales.

María Becerra lleva días en tierra española, donde permanecerá durante un mes entero recorriendo las ciudades más importantes del país europeo como parte de su gira musical. La única nube gris en su nuevo avance fue la distancia que su trabajo puso con su nueva pareja, Julián Reininger, mejor conocido como J Rei, quien permanece en Argentina.

A pesar de la distancia, los dos enamorados encuentran maneras de demostrarse su cariño, y esta vez les llegó a través de las redes sociales. Después de deleitar a sus fanáticos en Madrid con una de sus fechas, la cantante compartió una foto de la multitud en su último show, donde se puede leer un divertido cartel que hace referencia a su relación con su colega.

María Becerra y su gran presente.

En la foto, se ve a uno de sus fanáticos sobre los hombros de su amigo, levantando una pancarta que dice "María, yo soy tu verdadero Rei". La cantante no pudo evitar reírse ante la propuesta del madrileño, y compartió la foto en sus historias de Instagram con un mensaje para el mencionado. "Jajaja amor mirá te andan queriendo desplazar", escribió la ex youtuber, arrobando a Reininger.

Por su parte, J Rei fue rápido en responderle a su novia y compartió la foto en su propia cuenta oficial de Instagram. "Jajaja, sabe lo que es bueno el primo", reconoció el cantante, quien se va a presentar el próximo 16 de noviembre en el Teatro Ópera después del éxito con su tema "Tu turrito".

María Becerra junto a J Rei.

Lamentablemente, no todo fue mensajes de amor por las redes para la joven pareja. Semanas atrás, María Becerra y J Rei se vieron envueltos en una polémica a pesar de lo nuevo de su relación después de que se difundiera una conversación entre el joven músico y una actriz porno llamada Jazpincita.

Tras aclarar que continúan juntos y descartar cualquier tipo de infidelidad, María Becerra explicó a sus fans que "Juli y yo estamos mejor que nunca, él es la persona más buena del mundo y me cuida como a nadie. No existe tal cosa de la que se habla, él no me lastimó ni me hizo nada malo".

