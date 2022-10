Tras haber estado envuelta en un trío amoroso con Wanda Nara y Mauro Icardi en el escándalo denominado "Wandagate" hace aproximadamente un año, la China Suárez se confesó en el programa "La Peña de Morfi" con quien fue su catequista hace 22 años.

.

Hace más de dos décadas, Jey Mammón fue guía espiritual de la China y el día de ayer tuvo la oportunidad de encararla en una exclusiva entrevista en su programa. La novia Rusherking habló de varios temas y hasta respondió la intrigante pregunta sobre crear una familia junto a su actual pareja.

"¿Vos que sos mamá pollito, te gustaría volver a ser madre, tener más hijos?", preguntó sin filtro el conductor del programa transmitido por Telefé mientras tomaban el té.

La China Suárez se confesó en "La Peña de Morfi"

"Por ahora no, tres es un montón", respondió tras un suspiro y a su vez dijo que aún no habla con Rusherking sobre la idea de tener hijos juntos. "La verdad, no hablamos del tema. No soy mucho de proyectar y de hablar a futuro. Me encanta lo que estamos viviendo. Somos muy felices ahora y es lo único que nos importa", añadió.

La China Suárez y sus tres hijos: Rufina, Magnolia y Amancio

También, abrió su corazón y contó lo que más le gusta de su relación: "Es que él es humilde, es bueno, tiene un corazón de los que ya no te encontrás. Es muy puro, no está contaminado. Es buen amigo, es buen hijo", dijo la artista.

Asimismo, habló de la diferencia generacional que los separa, ella con 30 años y el joven artista con 22. "Tomi viene con esto de las nuevas generaciones, que vienen más livianitos, sin tanto prejuicio. Esta generación viene mucho más liviano y sobre todo él me da paz", dijo.

.

A pesar de lo enamorados que se muestran en las redes sociales, la actriz, quien recientemente presentó su última película "Objetos", confesó que antes de conocer a Rusherking no sabía quién era. Cuando finalmente se conocieron no fue amor a primera vista, pese a que a ella le había gustado y atraído lo alto que es el cantante.

"Me encantó, pero no nos dimos bola esa noche. Teníamos dos amigos cupidos, uno de su lado y otro del mío que llevaban y traían. Él es muy tranquilo", afirmó.