Si bien las versiones indicaban que María Becerra, China Suárez y Rusherking se encontraban en un momento de armonía y conciliación, parece que la "Nena de Argentina" habría hecho un picante pedido durante un concierto para no cruzarse con la reconocida actriz.

Hace tan solo unos días en el show que Tiago PZK dio el fin de semana, la periodista Paula Silva presenció una incómoda situación entre los protagonistas que contó en diálogo con Juan Etchegoyen en un Mitre Live.

“Yo vi una situación incómoda en ese momento y María Becerra nunca quiso cruzarse con la China Suárez, en un momento un hombre se acercó a ella y la apartó unos 30 metros de donde estaban todos“, comenzó la comunicadora.

“María termina viendo el show a unos 30 metros de donde estaban los amigos de Tiago, los organizadores del evento me dijeron que fue un pedido de Becerra no cruzarse con la China Suárez”, explicó sobre el tenso momento entre las estrellas.

“La quiero lejos, fue algo así imagino lo que dijo María sobre Eugenia“, comentó el locutor, a lo que Silva terminó de detallar: “Rusherking dijo en su momento que no terminó bien con María Becerra y los organizadores me comentaron esto, que ella habría pedido no cruzarse con la China, es un escándalo porque se vio que el hombre apartó a María y automáticamente apareció ahí la China para ver a su novio cantando con Tiago”.

