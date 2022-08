Tras mostrarse muy romántica con Alex Caniggia en las últimas semanas, Melody Luz está pasando por momentos de tensión luego de que le hackearan su cuenta de Instagram.

La exparticipante de "El Hotel de los Famosos" se mostró muy preocupada en un video subido a la cuenta de su novio, ya que su perfil en la red es una fuente de trabajo y perdió todo.

"Por favor denuncien el perfil. Si les llego a hablar no contesten y no entren a ningún link. No se la manden como me la mandé yo. Si conocen a algún hacker que me pueda ayudar se los agradecería con todo mi corazón", dijo Melody.

Además, mostró cómo había quedado su perfil tras el hackeo.

El perfil de Melody Luz, la novia de Alex Caniggia, fue hackeado.

Melody Luz fue hackeada: el video pidiendo ayuda