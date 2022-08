More Rial atraviesa varios escándalos a la vez en los últimos días. El más importante de ellos es la aparición de un video que la muestra junto a dos amigas que rompen un auto de un joven, además del robo de la patente de dicho vehículo.

Esto llevó a que la influencer sea denunciada y más tarde imputada por robo, lesiones y amenazas. Más allá de que ya había aclarado algunas cuestiones en "LAM", rompió el silencio en las redes sociales. Para sorpresa de muchos, defendió a El Maxi, su ex pareja, de algunas versiones que circularon en las últimas horas.

.

"Me veo obligada a aclarar esta información que denuncié a una ex pareja. No es mi ex pareja, es una persona que fue uno más. Hay confusiones que dicen que yo denuncié a Maxi y no es así", comenzó en el video que la influencer publicó en sus historias de Instagram.

More Rial rompió el silencio en sus redes sociales.

Además, More Rial continuó: "Obvio que se presta a confusión pero quiero aclarar que nunca tuve un problema con Maxi. Está todo bien, nos llevamos bárbaro entonces opinar que Maxi tiene algo que ver es totalmente negativo". A pesar de muchas especulaciones, mantiene una grata relación, en especial tras el embarazo que finalmente la hija de Jorge Rial perdió.

Claro que también se refirió a Dylan Rodríguez, el joven que la denunció a ella y sus amigas. "Y de la otra persona, que la verdad que deja mucho que desear, que se encargue la Justicia", sentenció More RIal con dedicatoria al hombre al que le robó la patente de su vehículo y también denunció ella.