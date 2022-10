Shakira y Gerard Piqué tuvieron un fin de relación abrupto. El futbolista habría engañado a la intérprete de "Te felicito" con una joven llamada Clara Chía Martí. Frente a esta situación, la cantante se grabó por primera interpretando su nuevo tema "Monotonía", el cual se va a estrenar el próximo 19 de octubre y los fanáticos presumen que es una chicana a su ex pareja.

.

La colombiana publicó un video en blanco y negro, en donde interpreta una parte de la canción. "No fue culpa tuya, ni tampoco mía. Fue cumpla de la monotonía. Nunca dije nada, pero me dolía. Yo sabía que esto pasaría", se escucha.

Con esta información, la artista deja saber que su nuevo tema va a tener un formato de música urbana, ya que es en colaboración con Ozuna, el famoso artista de reggaetón procedente de San Juan, Puerto Rico.

Shakira y Piqué comparten dos hijos: Sasha y Milán

Asimismo, semanas atrás, la cantante dejó saber cómo va a ser su nuevo disco musical y afirmó que la infidelidad de su ex pareja la motivó a retocar las canciones que ya había terminado.

La cantante publicó una foto vestida en un espléndido vestido negro e hizo una confesión sobre su nuevo proyecto: "Pensé que el álbum estaba terminado...", arrancó diciendo. "Pero cada vez que entro al estudio para retocar una estrofa o para mezclar una canción que está casi lista para salir, termino con nueva música porque en este momento me siento creativa, y siento que es una vía increíble…", añadió.

.

Pensé que el álbum estaba terminado. Pero cada vez que entro al estudio para retocar una estrofa o para mezclar una canción que está casi lista para salir termino con nueva música porque en este momento me siento creativa, y siento que es una vía increíble… pic.twitter.com/OhDPTzpYKf — Shakira (@shakira) September 23, 2022

Por su parte, parece que Piqué no ha superado a su ex pareja, ya que recientemente salió a la luz que guarda cuadros de la artista, fotos de ella y hasta sus premios Grammy en la oficina de su empresa Kosmos. Por su parte, Clara Chía Martí, su nueva pareja, comparte el mismo lugar que los demás empleados sin ningún tipo de consideración. Más aún, comparte la misma oficina en la que están los recuerdos de la ex esposa del futbolista.

Clara Chía Martí junto con los otros empleados de Kosmos

Cuadros de Shakira en la oficina de Piqué