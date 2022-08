Como una influencer más, Tamara Báez, la novia de L-Gante, y con quien son papás de la pequeña Jamaica, suele compartir su día a día a través de las redes sociales. Si bien recibe muchas críticas, la joven de General Rodríguez también es objetivo de mucho amor de parte de sus seguidores.

Ya sea por sus uñas, su cabello, su ropa o su maquillaje, más de 100 mil personas la siguen por sus consejos y recomendaciones. Sin embargo, Tamara compartió su reacción a través de su plataforma después que un hombre se le declarara, algo inusual para ella, y reflexionó al respecto.

.

"Siempre me volviste loco y hoy me animé a escribirte en el chat, la verdad me encantás", dijo el usuario enamorado de la novia de L-Gante. Ante la sorpresiva declaración, la Báez tuvo una divertida reacción: "Ja, ja... Posta que nunca me escriben chicos pero, últimamente, me re sorprende esto".

Tamara Báez reveló que un hombre se le declaró a través de las redes.