Camilota sufrió un accidente doméstico y generó preocupación entre sus fans: qué le pasó y cómo está

No son días fáciles para Camila Deniz, más conocida como Camilota. En las últimas horas, la joven sufrió un accidente doméstico que generó preocupación entre sus seguidores por su estado de salud y su continuidad en "Cuestión de peso".

El episodio ocurrió durante la madrugada, cuando la hermana de Thiago Medina se levantó para ir al baño y sufrió una caída. El golpe le generó un fuerte dolor en la rodilla izquierda, al punto de dejarla casi inmóvil y obligarla a permanecer en reposo hasta que la molestia se volvió insoportable y decidió buscar asistencia médica.

Tras ser trasladada al Hospital Paroissien, la joven publicó en sus historias de Instagram una imagen que encendió las alarmas. En la foto se la ve en silla de ruedas, mientras aguardaba ser atendida, acompañada por otra mujer.

El hecho no solo generó mensajes de apoyo, sino también dudas sobre su futuro en el programa. "La eliminación, hoy pongo a mi salud primero y la rodilla que me duele. Si no puedo estar...", expresó, dejando abierta la posibilidad de abandonar el ciclo de El Trece.

Los posteos de Camilota tras su caída. (Foto: Instagram/ @camioficial94).

Para llevar algo de tranquilidad a sus fans, este martes volvió a mostrarse en redes sociales. Desde la cama, dejó ver que se encuentra cumpliendo reposo aunque omitió dar precisiones sobre su visita al médico.

Como por el momento no hay un parte oficial sobre su diagnóstico, la situación mantiene en alerta a sus fans. La incertidumbre crece en torno a su evolución y a lo que pueda pasar con su participación en el reality.