La Tora salió al cruce de Furia Scaglione con un descargo explosivo en redes: "Siempre fuiste la segunda..."

Desde hace varios días, un nuevo escándalo enfrenta a Juliana "Furia" Scaglione y Lucila "La Tora" Villar. Todo se desató luego de que la personal trainer apuntara con dureza contra la ex "Gran Hermano", con acusaciones que salpican su lugar en Telefe. La conductora no dudó en salir a responderle y, en las últimas horas, publicó un contundente descargo en redes sociales.

La tensión fue en aumento desde que Furia deslizó la existencia de supuestos "favores" vinculados a figuras influyentes del ambiente como explicación de la presencia de La Tora en importantes eventos televisivos. En paralelo, en las últimas horas, desde el reality "La cárcel de los gemelos 2", la deportista volvió a la carga y puso en duda el presente laboral de Villar en el stream del canal de las pelotas.

"Como no la ve nadie y no hace más los 300 mil (visualizaciones) que hacía conmigo en Gran Hermano, se viene a colgar de mi fama. Si tanto le importo es porque no tiene fama, muerta de hambre", disparó sin filtro. Y sumó: "Ahora que yo no estoy, no lo ve nadie. ¿Sabés qué dijo ella? Se reían de mí cuando me bajaban los seguidores. Ahora, que chupe un limón. Chupa pi***, porque no te dan trabajo si no chupas pi**. No tiene talento".

La difusión de sus palabras generó una fuerte repercusión y encendió el debate en redes. En ese contexto, lejos de bajar el tono, La Tora recogió el guante y salió con todo. "Ahora que recuerdo le pediste trabajo a la marca que soy embajadora y no tuviste respuesta, también recuerdo que estuviste de conductora en un stream que nació conmigo (que bardeabas cuando yo estaba y que era una cag***)", lanzó.

Furia apuntó contra La Tora desde "La cárcel de los gemelos 2".

Luego redobló la apuesta con otra frase directa: "Entiendo que tu única manera de bardearme sea que me acuesto con alguien, (que si lo haría no estaría nada mal eh. Que ojalá, hace cuanto no tengo sexo)".

En esa línea, también defendió su presente laboral y marcó diferencias con firmeza: "Gracias a Dios tengo la cultura del trabajo y trabajo en Telefe hace 4 años y para tu agrado renové un año más, no duró un día, ni abandonó".

El descargo de La Tora. (Foto: X/ @toritavillar).

Por último, cerró con un mensaje que no pasó desapercibido: "Entiendo que te duela que siempre fuiste la segunda porque en el primer GH no entraste (en el que hiciste el casting) y nunca se te dio nada de lo que proyectaste en mi. Lo único que tenemos en común es que las dos perdimos gran hermano, y salimos sextas".

Con este panorama, el enfrentamiento está lejos de apagarse. Entre acusaciones cruzadas y respuestas cada vez más picantes, todo indica que la pelea seguirá sumando capítulos en los próximos días.