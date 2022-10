La diva de los almuerzos está de regreso, y demostró por qué es la número uno. Mirtha Legrand condujo su tercer programa después de una larga ausencia causada por la pandemia del coronavirus durante la noche del sábado y, a diferencia de sus típicas "mesazas", esta edición la vio en un mano a mano con el periodista Jorge Lanata, donde habló de todo y no se guardó nada.

"Aquí estoy para conducir mis sábados tan tradicionales, tan legendarios, porque yo, señores, soy una leyenda", proclamó orgullosa Legrand al abrir la noche en El Trece, con una confianza que tardó en regresar pero ya se hace evidente. La histórica presentadora no dudó en dejar suelto su candor en la entrevista personal con el conductor de Periodismo para todos, a quien aturdió al inicio de su charla con una incómoda pregunta.

.

Habiéndose sentado en la mesa de Legrand en varias ocasiones, Lanata y su público esperaban escucharlo hablar de política, actualidad y algunos detalles de su vida personal. Lo que nadie esperaba, sin embargo, fue la pregunta con la que Legrand inició la entrevista: "Hace mucho que te quería preguntar, ¿por qué no me invitaste a tu casamiento?", cuestionó con una sonrisa.

El periodista no pudo evitar reírse, respondiendo sorprendido: "Ay, no puedo creer que me preguntes esto al aire". Después de recomponerse y felicitar a la conductora por su candor, Lanata se justificó: "Yo ya le expliqué", se defendió hacia la cámara antes de dirigirse a su entrevistadora: "Yo ya te expliqué que era re lejos y era tarde. Dije '¿para qué te voy a meter en un compromiso de tener que venir?'".

Apagando los fuegos, la "Chiqui" aclaró que se trataba de un chiste: "Está bien, no me molestó tanto, si me hubiera dolido de verdad no te lo decía acá". Entretenido, el comunicador le tomó la mano: "Me hubiera encantado que vinieras, te digo la verdad", expresó en referencia a la ceremonia que sostuvo junto a Elba Marcovecchio en Exaltación de la Cruz.

Pero las sorpresas no acabaron allí: hacia el final de la cena, antes de que la flamante esposa de Lanata se incorporara a la mesa, Legrand tuvo otro atrevimiento mientras hablaban sobre "lo que le resulta atractivo de una mujer". "No te voy a mentir ni te voy a decir que no me importa que sea linda, pero la realidad es que lo que más me gusta es que sea inteligente", explicó Lanata, a lo que "la Chiqui" respondió: "¿Yo te gusto?", Un tanto desorientado, el periodista recogió el guante: "Sí, claro, y es más, yo te invité a salir y no quisiste".

La tristeza de Lanata al enterarse de que es adoptado

Entre política, economía y las figuritas del mundial, Mirtha indagó sobre la infancia de Jorge Lanata y descubrió un impactante secreto. Cuando le preguntó dónde nació, el periodista contestó: "Yo nací en Mar del Plata, pero soy adoptado, así que hay cosas que no sé muy bien".

Sorprendida, Legrand le preguntó cuándo había descubierto el secreto de su origen, a lo que Lanata respondió: "Hace diez minutos, a los 56 años lo supe". Profundizando, se sinceró: "Me lo dijo una prima mía, Liliana, que era hija de un hermano de mi mamá; ella le contó a Sara, mi exmujer, que siendo ella chiquita había escuchado a su papá, Emilio, hablando de mi adopción, que siempre había querido decirlo y no se había animado nunca".

El conductor de Periodismo para todos confesó que primero descreyó la información, pero finalmente tuvo que aceptarlo. Sin embargo, no se molestó en buscar a sus padres biológicos. Impactada, la diva le preguntó si había sentido angustia por saberlo después de los 50 años. "Nunca sospeché nada, nunca me insinuaron nada, y la verdad es que no lo viví con angustia, pero lo que sí me pasó después es que me dio cierta tristeza toda la cantidad de gente que me mintió, porque todos sabían, y nadie me lo dijo", reconoció Lanata.