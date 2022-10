Guillermina Valdés supo robarse las miradas del público y de los integrantes de " ¿Quién es la máscara??" con su carisma y las canciones que eligió desde el primer programa. Sin embargo, todo esto no bastó y el domingo por la noche tuvo que quitarse la careta que ocultaba su identidad y darle la razón a Wanda Nara.

La participación de la ex pareja de Marcelo Tinelli en Telefé inició con “Miénteme” de Tini Stoessel; a mediados del ciclo hizo bailar y cantar a la conductora del reality, Natalia Oreiro, cuando su personaje interpretó la canción de la uruguaya titulada “Tu veneno”; y culminó con el clásico de Paulina Rubio, “Y yo sigo aquí”.

.

En reiteradas oportunidades, los "investigadores" sospecharon respecto a si la modelo se escondía debajo de “Oli”, un pez globo. Finalmente, durante la emisión del domingo, la modelo se quitó la máscara tras ser eliminada y afirmó la presuposición que tenía Wanda Nara, quien pasó a liderar el ranking de los “investigadores”.

“Qué lindo que estés acá. Para nosotros es una alegría. Queríamos que te quedaras hasta el final porque Oli, creo, es la favorita del público. Y hoy me parece que votaron para, justamente, conocerte y confirmar si eras vos”, aseguró Oreiro una vez revelada la identidad de Guillermina.

Guillermina Valdés interpretó a "Oli", un pez globo, en " ¿Quién es la máscara??".

A su vez, Valdés destacó: “Uno se quiere quedar no por ganar o competir, sino porque esto es maravilloso. Es como el Carnaval de Venecia, nos cruzamos todos con las máscaras y los coaches son divinos”.

Aunque, no todo fue diversión durante la grabación de los programas. Guillermina aseguró que el ciclo “tiene un nivel de exigencia muy grande”. Y señaló: “A veces me tocaba grabar un tema y no podía hacerlo como quería. Una se adapta”.

Guillermina Valdés junto a su ex pareja Marcelo Tinelli.

Los “investigadores” enfatizaron en el talento de la modelo, quien en reiteradas ocasiones logró hacerlos dudar respecto a quién se escondía debajo del disfraz. La modelo no pudo resistir la emoción y se quebró al aire cuando afirmó: “Ojalá todos puedan ser la máscara, porque podés ser vos”.

Además, la conductora hizo mención de la posibilidad que el programa le brinda a los participantes de volver a sentirse como niños. “Eso. Volví a jugar a mis 45 como no sé si alguna vez jugué y estoy agradecida por la oportunidad”, destacó Guillermina.

Guillermina Valdés junto a sus cuatro hijos.

Guillermina Valdés estuvo rodeada de grandes cantantes cuando formó parte de la familia Ortega, a partir de su relación con el director de cine y televisión, Sebastián Ortega. No hay dudas de que el arte esté en el ADN de los hijos e hijas que tuvieron juntos. En este sentido, la modelo reconoció: “Le tuve que pedir ayuda a Dante porque es músico y yo no canto en inglés. Me decía ‘mamá, no sos cantante’”.

.

¡MIRÁ EL VIDEO! GUILLERMINA VALDÉS ROMPIÓ EN LLANTO EN "¿QUIÉN ES LA MÁSCARA?"