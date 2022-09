A pesar de no estar cumpliendo las expectativas de Telefe en cuanto al rating, programa que pensaban que iba a superar ampliamente "Canta conmigo ahora" y fue al revés, " ¿Quién es la máscara??" sigue su curso normalmente con Natalia Oreiro a la cabeza y los investigadores.

En la noche del miércoles, después que los personajes Mamba la crustácea, Therry el perrito, Pampa la mulita y Brillo el unicornio diesen sus shows, el público votó y decidió que el primer famoso se quitase la máscara.

Tras momentos de tensión, la conductora le sacó el disfraz al personaje y todos quedaron con la boca abierta al ver que se trataba de Fátima Florez. “La rompiste Fátima, debe haber pocas artistas en la Argentina como vos que puedan hacer tantas cosas tan bien y por eso te sacaron”, la elogió la actriz uruguaya.

“Gracias a ustedes, a la producción, vestuario, maquillaje. Traté de engañarlos el tiempo que podía, me divertí, la pasé bien. No lo conté a nadie, mi marido se enteró a la mitad, mantuve el misterio y mantuve la mística de este programa, llegaba con la máscara, la capucha, el buzo de ‘no me hables’. Sentí la buena energía del público y en el piso y está fantástico este programa”, agradeció la humorista.

La revelación de Fátima Florez en " ¿Quién es la máscara??" no fue de mucha ayuda para el rating de Telefe ya que "Canta conmigo ahora" lo superó por una pequeña diferencia. Mientras que El Trece hizo 8.1 puntos, el reality conducido por Natalia Oreiro llegó a 7.9.