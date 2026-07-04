Metallica, Rosalía y Shakira se movilizan por Venezuela: las millonarias donaciones de los artistas tras los terremotos

Los recientes terremotos que sacudieron a Venezuela despertaron una ola de solidaridad a nivel internacional. Entre quienes decidieron colaborar se encuentran Metallica, Rosalía y Shakira, que realizaron importantes aportes económicos y promovieron campañas para asistir a las comunidades afectadas por la tragedia.

La banda estadounidense Metallica anunció una donación de 100 mil dólares destinada a las tareas de emergencia a través de su fundación All Within My Hands. Los fondos serán administrados por la organización humanitaria Direct Relief, que trabaja junto a equipos locales para distribuir insumos médicos, fortalecer las labores de búsqueda y rescate y acelerar la llegada de asistencia a las zonas más golpeadas.

La banda donó 100 mil dólares para apoyar las tareas de rescate y asistencia médica en Venezuela.

Según informó la fundación, el dinero permitirá abastecer a los servicios de salud con materiales de emergencia y respaldar las operaciones humanitarias que continúan desarrollándose tras los sismos registrados el 24 de junio.

La acción se suma al historial solidario de All Within My Hands, que en los últimos años financió operativos de ayuda durante incendios forestales, inundaciones y otras catástrofes, además de impulsar programas de formación laboral y apoyo comunitario.

Mientras tanto, Metallica continúa con su agenda artística y se prepara para iniciar una residencia de conciertos en Las Vegas a partir de octubre de 2026.

Rosalía colaboró con UNICEF para asistir a la infancia

Otra de las artistas que reaccionó ante la emergencia fue Rosalía, quien realizó una donación a UNICEF España para asistir a los niños y familias afectadas por los terremotos.

La organización agradeció públicamente el gesto de la cantante a través de sus redes sociales y destacó que, gracias a su aporte y al de la Fundación Rosalía, miles de personas podrán acceder a agua potable, atención médica y espacios seguros.

La artista colaboró con UNICEF para brindar asistencia a miles de niños y familias afectadas por los terremotos

Aunque no se informó el monto de la donación, UNICEF detalló que los recursos permitirán suministrar agua potable a más de 30.000 niños durante un mes, brindar atención médica a 25.000 personas durante tres meses y habilitar refugios seguros para menores que perdieron sus hogares.

Durante un concierto de su gira LUX Tour en Las Vegas, Rosalía también dedicó unas palabras a la situación que atraviesa Venezuela.

"Estos últimos días he estado muy preocupada por mi gente de Venezuela. Por favor, necesitan todo nuestro cariño y es un momento muy delicado para todos ellos. Nos necesitan, por mi parte, yo haré todo lo posible"





Shakira destinó medio millón de dólares para la educación

Por su parte, Shakira anunció que el Fondo para la Educación Global Citizen de la FIFA, del que es colaboradora, destinará 500.000 dólares para ayudar a niños venezolanos cuya educación fue interrumpida por los terremotos.

A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, la artista explicó que los recursos estarán destinados a organizaciones que trabajan para que estudiantes y docentes puedan regresar a las aulas lo antes posible.

La artista impulsó una donación de 500 mil dólares para garantizar la continuidad educativa de los niños venezolanos

Además, invitó a organizaciones locales a presentar proyectos para acceder al financiamiento y llamó a distintos líderes mundiales a comprometer nuevos recursos para la recuperación educativa del país.

"Si tú crees que todos los niños merecen la oportunidad de soñar, únete a este esfuerzo", expresó la cantante al convocar a sus seguidores a colaborar con la campaña.

Una tragedia que movilizó al mundo

Los terremotos que afectaron a Venezuela dejaron miles de víctimas y provocaron una grave crisis humanitaria.

Mientras continúan las tareas de rescate y asistencia, las iniciativas impulsadas por artistas internacionales buscan reforzar el trabajo de las organizaciones humanitarias y brindar ayuda inmediata a las familias afectadas, especialmente a los niños, uno de los sectores más vulnerables frente a la emergencia.