Clima en el AMBA: el pronóstico para este martes 21 de abril

Este martes en la Ciudad y sus alrededores la inestabilidad se extenderá durante toda la jornada, con lluvias aisladas por la mañana, tormentas por la tarde y chaparrones por la noche. Según el Servicio Meteorolóico Nacional (SMN), la temperatura mínima será de 19 y la máxima de 23 grados, con viento del noreste rotando al noroeste.

El miércoles el cielo estará algo nublado, con una mínima de 12 grados y una máxima de 21 grados y vientos del oeste rotando hacia el suroeste.

El jueves estará parcialmente nublado, con con temperaturas de entre 13 y 23 grados y viento del sureste.