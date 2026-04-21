Alerta por lluvias en Quilmes: cuáles son las recomendaciones

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta por lluvias en Quilmes y alrededores, por lo que el Municipio local difundió una serie de recomendaciones preventivas y recordó los números de emergencia disponibles para la comunidad.

Ante el pronóstico de lluvias intensas, desde la Comuna solicitaron a los vecinos tomar precauciones y mantenerse informados a través de los canales oficiales.

En ese marco, se informó que, frente a cualquier contingencia vinculada al temporal, se encuentran habilitadas las siguientes líneas de asistencia:

147 : Seguridad Ciudadana

: Seguridad Ciudadana 107 : SAME

: SAME 911 : Policía

: Policía 103 : Defensa Civil

: Defensa Civil 100: Bomberos





Recomendaciones para prevenir incidentes

Desde el Municipio también difundieron una serie de medidas de prevención para reducir riesgos durante el desarrollo de la tormenta.

Entre las principales recomendaciones, se pidió retirar de balcones, patios o terrazas cualquier objeto que pueda ser arrastrado por el viento, ya que esto puede generar accidentes o daños materiales.

Además, se solicitó a la población no sacar residuos a la vía pública y evitar arrojar elementos que puedan obstruir sumideros o desagües, una situación que suele agravar anegamientos en distintos puntos de la ciudad.

También se recomendó circular con extrema precaución, especialmente en calles anegadas o con baja visibilidad, y evitar el contacto con postes, cajas de luz o artefactos eléctricos enchufados mientras dure la tormenta.