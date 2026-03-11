Berazategui: una persona murió en las vías del Tren Roca

El servicio del Tren Roca registró demoras este martes por la tarde en el tramo entre Villa Elisa y La Plata debido al fallecimiento de una persona en la zona de vías, entre las estaciones Hudson y Pereyra.

Según informaron desde la empresa ferroviaria, el hecho ocurrió cuando una persona -cuya identidad no fue difundida- se descompensó mientras se encontraba en las inmediaciones de las vías. De acuerdo con las primeras versiones, habría sufrido un ataque de epilepsia.

La víctima fue asistida en el lugar, pero falleció horas más tarde como consecuencia de la descompensación.

A raíz del episodio, el servicio del ramal La Plata del Tren Roca circuló con demoras y restricciones entre las estaciones Villa Elisa y La Plata mientras se realizaban las tareas correspondientes en la zona. Con el correr de las horas, la circulación comenzó a normalizarse.