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Martes, 17 de marzo de 2026

Clima en el AMBA: el pronóstico para este martes 17 de marzo

Se esperan tormentas durante toda la jornada en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano.

Redacción FMQ

Este martes en la Ciudad y sus alrededores se espera mal tiempo. De acuerdo al pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), podrían registrarse tormentas desde la mañana, más fuertes por la tarde, y chaparrones por la noche.

En tanto que las temperaturas irán de los 21 a los 26 grados y podrían registrarse ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora.

El miércoles habrá un marcado descenso del termómetro, con mínimas de 16 grados y máximas de 25 grados, con viento del sudeste.

El jueves el cielo esará parcialmente nublado, con temperaturas que irán de los 18 a los 25 grados.

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