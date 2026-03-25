Demoras en el Tren Roca: los ramales afectados por las fallas técnicas
La situación genera complicaciones para los pasajeros que utilizan habitualmente estas líneas en el inicio de la jornada.
Este miércoles por la mañana, los ramales Bosques del servicio ferroviario, tanto en su recorrido vía Temperley como vía Quilmes, presentan demoras debido a fallas técnicas en la operación.
La situación genera complicaciones para los pasajeros que utilizan habitualmente estas líneas en el inicio de la jornada, con trenes que circulan con retrasos y frecuencias alteradas.
Desde el servicio se recomienda a los usuarios prever tiempos adicionales de viaje para evitar inconvenientes, así como considerar medios de transporte alternativos hasta que se normalice la circulación.