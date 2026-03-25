Demoras en el Tren Roca: los ramales afectados por las fallas técnicas

Este miércoles por la mañana, los ramales Bosques del servicio ferroviario, tanto en su recorrido vía Temperley como vía Quilmes, presentan demoras debido a fallas técnicas en la operación.

La situación genera complicaciones para los pasajeros que utilizan habitualmente estas líneas en el inicio de la jornada, con trenes que circulan con retrasos y frecuencias alteradas.

Desde el servicio se recomienda a los usuarios prever tiempos adicionales de viaje para evitar inconvenientes, así como considerar medios de transporte alternativos hasta que se normalice la circulación.