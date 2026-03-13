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Viernes, 13 de marzo de 2026

Día de la Mujer: realizan en Solano un encuentro cultural dedicado a Alicia Fuentes

El encuentro se realizará el domingo 15 de marzo a partir de las 17.30 en Villa La Florida.

Redacción FMQ

La Biblioteca Popular Juan Bautista Alberdi de San Francisco Solano será escenario de una jornada cultural en el marco del Día Internacional de la Mujer y del centenario de Villa La Florida. El encuentro se realizará el domingo 15 de marzo a partir de las 17.30 en la sede de la institución, ubicada en la calle 843 N° 2466.

La actividad tendrá como eje central un repaso por la obra de la poetisa Alicia Fuentes, vecina distinguida de Villa La Florida, cuya producción literaria será homenajeada durante la tarde. Desde la organización destacaron que la propuesta busca reconocer el aporte cultural de la autora y, al mismo tiempo, generar un espacio de encuentro para la comunidad.

La iniciativa forma parte de las celebraciones por los 100 años de Villa La Florida y se enmarca también en las actividades conmemorativas por el Día Internacional de la Mujer. De esta manera, la biblioteca invita a vecinos y vecinas a participar de una jornada dedicada a la literatura, la memoria cultural del barrio y el reconocimiento de las mujeres que han dejado su huella en la comunidad.

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