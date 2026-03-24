En el Día de la Memoria, Mayra Mendoza apuntó contra el "negacionismo" y el "Partido Judicial"

En el marco del Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, la intendenta de Quilmes en uso de licencia, Mayra Mendoza, publicó un mensaje en sus redes sociales en el que reivindicó la memoria de las víctimas de la última dictadura militar y estableció un paralelismo con la coyuntura política actual.



"A 50 años del último golpe de Estado, caminamos por los compañeros y compañeras que soñaron con una Argentina más justa y solidaria", expresó Mendoza, en alusión al aniversario del quiebre institucional de 1976. En su mensaje, también reiteró la consigna histórica de los organismos de derechos humanos: "30 mil compañeros detenidos desaparecidos presentes, ahora y siempre".

La jefa comunal advirtió sobre lo que consideró un "avance de los discursos negacionistas" y subrayó la necesidad de sostener una "memoria activa". En ese sentido, vinculó la represión ilegal ejercida por la dictadura con intereses económicos, al señalar que estuvo dirigida contra quienes se oponían a un "plan de miseria planificada" impulsado por la Junta Militar.

En otro tramo de su publicación, Mendoza trazó una comparación con la actualidad política y judicial. Afirmó que el "Partido Judicial" mantiene "secuestrada" a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, a quien definió como "la principal líder de la oposición", y sostuvo que esa situación responde a su rechazo a un modelo económico basado en la "timba financiera y el empobrecimiento" de la población.

Finalmente, la intendenta llamó a "recuperar la verdadera democracia en Argentina" y cerró su mensaje con una consigna política: "Por la patria que soñaron los 30 mil y por la libertad de Cristina".