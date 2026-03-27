Eva Mieri encabezó un encuentro con cerveceros y gastronómicos para fortalecer la actividad local

El Municipio de Quilmes llevó adelante este jueves un nuevo encuentro que encabezó la intendenta interina, Eva Mieri, con representantes de la Cámara de Gastronomía, Hotelería, Turismo y Esparcimiento local, y la Asociación de Productores Cerveceros Independientes de Quilmes, que participaron días atrás del Festival de la Cerveza, para analizar los resultados y la puesta en común de aspectos organizativos.



"Cuenten con nosotros, es un orgullo que Quilmes sea Capital Provincial de la Cerveza, y creo que desde ahí tenemos que pensar también cómo impulsarnos a la provincia de Buenos Aires y aprovechar el lugar que hoy ocupa Mayra", sostuvo Eva, acompañada por el secretario de Fiscalización y Desarrollo Económico, Julián Bellido, en una actividad que se desarrolló en el restaurante La Bionda, sito en la avenida Calchaquí 1371, de Quilmes Oeste.





Y agregó: "En este contexto en el que estamos hablando, donde el consumo y la falta de empleo son cada vez peores, donde los Municipios tenemos cada vez más responsabilidades sobre nuestros habitantes, comercios, industrias, sobre la generación de empleo en sí mismo, es un esfuerzo muy grande el que hace la Comuna de Quilmes".



En este marco, Bellido indicó que "conversamos sobre continuar trabajando de manera conjunta, evaluar lo hecho y seguir proponiendo mejoras para que le ofrezcamos a la comunidad espacios de ocio y recreación. Es el octavo festival organizado entre el Municipio, cerveceros y gastronómicos; vamos por el noveno y porque sea una política pública de promoción de la actividad local, en el distrito que es la Capital Provincial de la Cerveza".

En tanto, el presidente de la Asociación de los Productores Cerveceros Independientes de Quilmes, Sebastián Nunell, expresó: "Queremos agradecer al Municipio por la organización y el evento que está muy bueno. Estamos contentos y esperamos hacer el próximo pronto y seguir trabajando en conjunto".