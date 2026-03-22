Explosión, destrozos y vecinos sin luz: así golpeó el viento en San Francisco Solano

Distintos inconvenientes se registraron este sábado como consecuencia de las fuertes ráfagas de viento en la zona de San Francisco Solano, lo que provocó que vecinos queden sin luz y obligando a intervenciones de emergencia.

Detalles de los hechos

Uno de los episodios más impactantes ocurrió en la intersección de las calles 898 y 863, en el barrio Los Eucaliptus, donde explotó un transformador eléctrico. El hecho provocó alarma entre los residentes del lugar, que ,aunque no se reportaron heridos, dejó a varios usuarios sin energía eléctrica.

Por otra parte, en la esquina de 893 y 842, varias ramas de gran porte cayeron desde un árbol que se encontraba seco. La situación representó un riesgo para quienes circulaban por la zona, por lo que fue necesaria la intervención de los bomberos para retirar los restos y garantizar la seguridad.

A su vez, en el barrio La Paz, misma situación, cerca de las 16 muchos habitantes reportaron el corte de electricidad.

Estos hechos se enmarcan en una jornada marcada por condiciones climáticas adversas, con ráfagas intensas que afectaron distintos sectores del distrito.