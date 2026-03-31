Intensa jornada de limpieza en el arroyo Las Piedras

Unos 80 operarios llevaron adelante este lunes un intenso operativo de limpieza en el arroyo Las Piedras, a la altura de la calle 864, en el barrio Los Eucaliptos de San Francisco Solano, donde se había formado un importante tapón de basura que obstruía el curso de agua.

Las tareas se concentraron en la remoción de residuos acumulados, que impedían el normal escurrimiento y generaban preocupación entre los vecinos por posibles anegamientos y problemas sanitarios. Según indicaron fuentes locales, el bloqueo estaba compuesto por desechos domiciliarios y otros materiales arrojados de manera indebida al arroyo.

En ese marco, el presidente de la Sociedad de Fomento del barrio, Andrés Aguirre, hizo un llamado a la comunidad para tomar conciencia sobre el cuidado del ambiente.

El operativo forma parte de una serie de intervenciones destinadas a mejorar el estado de los cursos de agua de la zona y prevenir inconvenientes mayores ante eventuales lluvias. Entretanto, desde la entidad barrial insistieron en la importancia de sostener hábitos responsables en la disposición de residuos para evitar que se repitan este tipo de episodios.