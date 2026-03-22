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Domingo, 22 de marzo de 2026

Nuevo presidente, misma causa: Cerruti liderará a los Veteranos de Quilmes

La institución renueva autoridades sin perder de vista su lucha histórica.

Redacción FMQ

El Centro de Veteranos de Quilmes concretó la renovación de sus autoridades y eligió a Miguel Cerruti como nuevo presidente para el período 2026-2028, en reemplazo de Irigoitia, quien culminó su mandato al frente de la institución.

Cabe agregar, que durante el encuentro también se aprobó la Memoria y Balance correspondiente al último año de gestión, en el marco de una asamblea en la que se repasaron las principales acciones desarrolladas y los desafíos a futuro.

Nuevo presidente, misma causa: Cerruti liderará a los Veteranos de Quilmes

En paralelo, la institución ya avanza con la organización de las actividades y homenajes previstos para el 1 y 2 de abril, en un nuevo aniversario de la gesta del Atlántico Sur. 

Como sucede cada año, se espera una importante participación de autoridades, instituciones y vecinos en una de las convocatorias más significativas del calendario local.


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