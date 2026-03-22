Nuevo presidente, misma causa: Cerruti liderará a los Veteranos de Quilmes

El Centro de Veteranos de Quilmes concretó la renovación de sus autoridades y eligió a Miguel Cerruti como nuevo presidente para el período 2026-2028, en reemplazo de Irigoitia, quien culminó su mandato al frente de la institución.

Cabe agregar, que durante el encuentro también se aprobó la Memoria y Balance correspondiente al último año de gestión, en el marco de una asamblea en la que se repasaron las principales acciones desarrolladas y los desafíos a futuro.

En paralelo, la institución ya avanza con la organización de las actividades y homenajes previstos para el 1 y 2 de abril, en un nuevo aniversario de la gesta del Atlántico Sur.

Como sucede cada año, se espera una importante participación de autoridades, instituciones y vecinos en una de las convocatorias más significativas del calendario local.



